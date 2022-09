Schalke - Bochum: Anreise zum Derby - das empfiehlt die Polizei

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstagabend den VfL Bochum zum Bundesliga-Derby. Was die Polizei bei der Anreise empfiehlt.

Die Spannung steigt, am Samstagabend (18:30 Uhr) stehen sich der FC Schalke 04 und der VfL Bochum erstmals seit über zwölf Jahren in einem Pflichtspiel gegenüber. Die Gelsenkirchener Arena ist längst ausverkauft, die sportliche Lage (beide Teams noch sieglos) sorgt für zusätzliche Brisanz.

Damit es nicht schon vor Anpfiff zu Zusammenstößen zwischen den Fangruppen der Revier-Rivalen kommt und die über 60.000 Fans möglichst störungsfrei zum Spiel kommen, hat die Gelsenkirchener Polizei einige Empfehlungen für die Anreise veröffentlicht.

Für Bochumer Anhänger wichtig: Es gibt am Spieltag keine direkte Zugverbindung zwischen den Hauptbahnhöfen beider Städte. Zudem bittet der Verein seine Anhänger, nicht mit der Straßenbahn 302 anzureisen.





Stattdessen stellt der zuständige Nahverkehrsbetrieb Shuttle-Busse bereit, die Fans auf direktem Wege vom Ruhrstadion zur Veltins-Arena bringen. Die Busse fahren zwischen 15 und und 16.30 Uhr im Halbstunden-Takt hinter der Westkurve ab. Die Rückfahrt nach Bochum erfolgt laut Verein unmittelbar nach Abpfiff des Derbys.

Fans, die mit dem Auto kommen, werden von der Polizei gebeten, so früh wie möglich anzureisen, um lange Staus und Wartezeiten zu vermeiden (Detaillierte Infos zu Anreisewegen bei der Polizei). Wer über die A2 anreist, soll die Ausfahrt 7 in Herten nutzen. Auf der A42 können neben der Ausfahrt 17 (Gelsenkirchen-Schalke) auch die Ausfahrten in Gelsenkirchen-Heßler (15), Gelsenkirchen-Zentrum (16) und in der Gegenrichtung Herne-Wanne (19) und Gelsenkirchen-Bismarck (18) nehmen.

Noch unklar ist, ob und wie sich der von den Schalker Ultras geplante Fanmarsch auf die Verkehrssituation im Stadionumfeld auswirken könnte. Die "UGE" wollen ab 16 Uhr von der Domplatte in Buer aus zum Stadion ziehen und könnten den Auto- und Bahnverkehr unter Umständen beeinträchtigen.