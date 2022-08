VfL Bochum: "Falsches Zeichen für den Sport" - Riemann sauer über Elfmeter

Die Niederlage des VfL Bochum ärgerte einen Spieler besonders: Manuel Riemann. Der VfL-Keeper sah in Freiburgs Elfmeter ein fatales Signal.

Die Enttäuschung war riesig beim VfL Bochum. Alles hatten sie gegeben, alles hatten sie riskiert in diesem spannenden Bundesliga-Spiel am Freitagabend, das der VfL am Ende 0:1 verlor. VfL-Trainer Thomas Reis sah einen „richtig guten Auftritt“ seines Teams und eine starke Leistung seines Torhüters Manuel Riemann. Doch ausgerechnet der Schlussmann, der den Kasten gleich mehrmals mit starken Paraden sauber hielt, patzte vor dem entscheidenden Tor in der 48. Minute.

Direkt nach der Pause überschlugen sich die Ereignisse. Riemann ließ den Ball nach hoher Flanke leicht durch seine Arme flutschen und zog Roland Sallai dann an der Hose. Die Szene wurde überprüft – nach Videobeweis gab Schiedsrichter Marco Fritz Elfmeter. Riemann parierte den Schuss von Vincenzo Grifo und den folgenden Kopfball von Grifo, doch beim dritten Grifo-Versuch war er machtlos.

„Liebe Fans, ich nehme diese Niederlage auf meine Kappe“, schrieb der 33-Jährige später auf Instagram. „Die Mannschaft hat ein super Auswärtsspiel beim SC Freiburg gespielt. Ein kleiner Fehler meinerseits hat zu diesem Elfmeter geführt.“

VfL Bochum: Riemann sieht VAR-Entscheidung äußerst kritisch

Schon Trainer Manuel Reis hatte sich über den Videobeweis geärgert. Und auch Riemann sah die Entscheidung äußerst kritisch. „Wir sagen auf der einen Seite, er macht es clever (Gegenspieler Sallai, d. Red.), auf der anderen Seite wird es immer schwerer, ein klares Foul zu erkennen. Ich für meinen Teil kann sagen: Ich ziehe ihn an der Hose und vielleicht gibt das Regelwerk einen Elfmeter her. Aber auch wirklich nur vielleicht. Aber ich ehe auch, dass ich den Spieler nach hinten ziehe und er mit beiden Beinen abspringt und nach vorne fällt. Das ist kein normaler Bewegungsablauf für ein Foulspiel.“

Ganz klar, es brodelte in Bochums Nummer eins. „Jeder kann die Situation für sich bewerten, aber ich finde es falsch, für so etwas Elfmeter zu geben. Denn da kommen wir bald an einen Punkt, an dem es nach jeder Ecke Elfmeter geben muss. Meiner Meinung nach das ein falsches Zeichen für unseren so tollen Sport.“