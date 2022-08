Schalke: Zwei Rückkehrer - Kramer über Polter, Terodde und Larsson

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag (15.30 Uhr) Union Berlin zum vierten Bundesliga-Spieltag. So blickt S04-Trainer Frank Kramer auf die Partie und das Personal.

Nach der Rückkehr in die Bundesliga wartet der FC Schalke 04 auf den ersten Saisonsieg. Erst das unglückliche 1:3 gegen den 1. FC Köln, dann zwei hart erkämpfte Unentschieden gegen Gladbach (2:2) und Wolfsburg (0:0). Jetzt soll es im Heimspiel gegen den noch ungeschlagen 1. FC Union Berlin am Samstagnachmittag klappen mit drei Punkten.

In personeller Hinsicht sieht es dafür gut aus. Ausfälle gibt es nicht, einzig Talent Sidi Sané befindet sich noch im Aufbautraining, berichtete Trainer Frank Kramer in einer Medienrunde am Donnerstag. Und Ersatztorhüter Justin Heekeren hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, ist derzeit aber ohnehin nur in der U23 eingeplant.

Schalke: Polter nicht schwerer verletzt

Heißt auch: Sebastian Polter hat sich nicht schwerer verletzt. Der Angreifer musste das Training am Dienstag abbrechen und sorgte so für eine Schrecksekunde. "Er hat ein bisschen was am Muskel gespürt, wir haben es untersucht, es ist bisher gut gelaufen. Ich gehe davon aus, dass er mit am Start ist", sagte Kramer über den Neuzugang aus Bochum, der sich im Sturmzentrum zuletzt hinter Simon Terodde anstellen musste.

Hinzu kommen zwei Rückkehrer: Tobias Mohr hat seinen Magendarm-Infekt überwunden und steht genauso wieder zur Verfügung wie der in den letzten beiden Wochen rotgesperrte Dominick Drexler. Er könnte gegen Union in die Startelf zurückkehren. "Dominick hat in den vergangenen zwei Wochen gearbeitet und ist deshalb natürlich ein Kandidat von Anfang an", sagte Kramer - und blickte noch einmal auf den zweifelhaften Platzverweis beim Auftakt gegen Köln zurück. "Wir alle haben die Szene gesehen, da kann man ihm keinen Vorwurf machen."

Noch nicht von Beginn an auf dem Feld stand Neuzugang Jordan Larsson. Der 25-Jährige kam nach Saisonstart mit Trainingsrückstand und wurde zuletzt zweimal eingewechselt. Auch gegen Union werde er keine Option über 90 Minuten sein, erklärte Kramer, aber: "Er kann von Anfang an über eine längere Distanz gehen - oder halt reinkommen und für neuen Schwung sorgen."

Und Simon Terodde? Der letztjährige Zweitliga-Torschützenkönig wartet auf seinen ersten Saisontreffer.Auch, weil er in Wolfsburg zwei Elfmeter kläglich vergeben hatte - seine Fehlschüsse bestimmten anschließend die Schlagzeilen. Wie Terodde damit umgegangen ist? "Er ist so ein erfahrener Spieler, kennt die Situationen. Er ist im Training voll am Start und versucht, bei sich zu bleiben", sagte Kramer über den 34-Jährigen. "Wir alle können ihn nur unterstützen, auch die Fans können ihm viel Zuspruch geben. Das wird ihm guttun. Er wird Erfolgserlebnisse haben."