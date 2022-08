VfL Bochum: Das fordert Reis nach dem Bayern-Debakel von seinem Team

Der VfL Bochum trifft am Freitagabend auf den SC Freiburg (20.30 Uhr). So blickt Trainer Thomas Reis auf die Partie.

Drei Niederlagen zum Start in die Bundesliga-Saison, zuletzt das heftige 0:7 gegen den FC Bayern - und jetzt geht es für den VfL Bochum auch noch zum heimstarken SC Freiburg. Am Freitagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) ist der Revierklub im Breisgau zu Gast.

Immerhin aus dem Personallager gibt es gute Nachrichten: Patrick Osterhage und Konstantinos Stafylidis könnten in den Kader zurückkehren, auch Gerrit Holtmann und Kevin Stöger sind fit. Jannes Horn und Danilo Soares machen ebenfalls Fortschritte, für sie kommt das Freiburg-Spiel allerdings noch zu früh. Ob Neuzugang Lys Mousset sein Debüt feiern wird? Tendenziell eher nicht, sagte Cheftrainer Thomas Reis am Donnerstag. RS hat mit dem 48-Jährigen, dessen Zukunft über das Saisonende hinaus offen ist, gesprochen.

Thomas Reis über...

... über die Aufarbeitung des 0:7 gegen Bayern: Wenn man sieben Gegentore bekommt, ist es sehr, sehr unangenehm. Das macht natürlich keinen Spaß. Einmal 0:7 in der Karriere hätte mir gereicht. Wichtig ist, dass wir an den Dingen arbeiten, die nicht so gut waren. Dass wir versuchen, mutig zu sein. Das hat gegen Bayern nicht geklappt. Es haben sich nicht alle an die Vorgaben gehalten. Deshalb wird es jetzt wichtig, dass wir gemeinsam in eine Richtung arbeiten. Die individuellen Fehler müssen wir natürlich drastisch minimieren.

... die Aussagen von Simon Zoller nach dem Bayern-Spiel: Darüber haben wir natürlich gesprochen. Emotionen gehören dazu, manche Aussagen sind gar nicht so gemeint. Es ist dann immer die Frage, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden oder was die Öffentlichkeit daraus macht. Wir wollen mündige Spieler haben. Aber das wichtigste ist, dass man sich erstmal an die eigene Nase fasst und seine Leistung abruft. Für mich ist aber ganz klar, dass Zolli es nicht so gemeint hat.

... den kurzen Abstand zwischen dem Bayern- und Freiburg-Spiel: Ich finde es gut, wenn man direkt das nächste Spiel hat und das letzte Spiel in den Hintergrund rückt. Wir haben die Aufgabe stabiler zu werden und gemeinsam zu wachsen. Wir müssen die Aufgaben gemeinsam lösen und unsere Philosophie gemeinsam umsetzen. Die Abläufe müssen klar sein. Die Spieler, denen das am besten gelingt, die werden spielen. Der ein oder andere braucht vielleicht noch ein bisschen, um zu verinnerlichen, was uns in den letzten Jahren ausgemacht hat.

... den SC Freiburg: Wir wurden überrollt und haben völlig verdient, auch in der Höhe, gewonnen. Aber wir sind wieder zurückgekommen. Auch nach dem harten Erlebnis gegen Bayern müssen wir wieder aufstehen. Ich erwarte, dass Freiburg uns früh anlaufen wird, eine gute körperliche Präsenz haben wird. Sie haben viel fußballerische Qualität und Selbstvertrauen aus der letzten Saison mitgenommen. Es kommt ein hartes Stück Arbeit auf uns zu. Aber wir werden uns nicht verstecken und wollen eine Top-Leistung abrufen. Die braucht es nämlich, um in Freiburg zu bestehen.