BVB-Legenden Jürgen Klopp und Lukasz Piszczek mit emotionaler Begegnung

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und BVB-Legende Lukasz Piszczek laufen sich am Montag in Manchester über den Weg. Das Video dazu gibt es hier.

Lukasz Piszczek (37) war eine der ganz wichtigen Stützen beim BVB unter Trainer Jürgen Klopp (55). Gemeinsam wurden sie 2011 und 2012 mit Borussia Dortmund Deutscher Meister, zogen ein Jahr nach dem Double ins Finale der Champions League ein. Beide dürfen sich als Dortmunder Klub-Legenden bezeichnen. Am Montagabend trafen sich die früheren BVB-Helden im Old Trafford in Manchester wieder. Dort traf Klopp mit seinem FC Liverpool auf Manchester United, Piszczek war als Experte für das polnische Fernsehen vor Ort.





Kurz vor dem Spiel kam es zu einer emotionalen Begrüßung auf dem Rasen. Klopp umarmte seinen ehemaligen Leistungsträger, beide tauschten einige Worte aus. Der polnische Sender "Viaplay Sport Polska" hat die Begnung gefilmt.

Lukasz Piszczek trug elf Jahre das Trikot von Borussia Dortmund. Für den BVB absolvierte der Pole 264 Spiele. Unter Klopp gelang dem früheren Außenverteidiger der Durchbruch. Im Sommer 2021 beendete der 37-Jährige seine erfolgreiche Profikarriere. Seitdem spielt er in der vierten polnischen Liga.

Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool in der Krise

Glück brachte Piszczek seinem ehemaligen Trainer nicht. Manchester United hat mit Cristiano Ronaldo als Bankdrücker erstmals seit März 2018 den Erzrivalen FC Liverpool geschlagen und Jürgen Klopp in die Krise gestürzt. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann das temporeiche Duell der Premier-League-Fehlstarter mit 2:1 (1:0) und verließ das ungewohnte Tabellenende. Auf Teammanager Klopp wartet nach dem dritten sieglosen Spiel und dem Sturz auf Rang 16 dagegen viel Aufbauarbeit.

Der frühere Dortmunder Jadon Sancho (16.) und Marcus Rashford (54.) trafen für United und erlösten den nach zwei Pleiten bereits angezählten neuen Teamchef Erik ten Hag. Mo Salah (81.) konnte Liverpools erste Niederlage im 22. Ligaspiel des Jahres nicht mehr verhindern.