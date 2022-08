Bundesliga: Fix! Churlinov wechselt nach England

Der Wechsel von Darko Churlinov auf die Insel ist perfekt. Das meldete sein Verein, der VfB Stuttgart am Freitagnachmittag. Zuletzt war er an Schalke 04 ausgeliehen.

Was die Spatzen lange von den Dächern gepfiffen hatten, ist nun perfekt. Darko Churlinov verlässt den VfB Stuttgart und wechselt zum englischen Zweitligisten FC Burnley. Der Wechsel bringt den Stuttgartern 3,5 Millionen Euro Ablöse ein. Der mazedonische Nationalspieler unterschrieb beim Championship-Klub FC Burnley einen Vertrag bis 30. Juni 2026.

„Darko hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten zeichnen ihn besonders seine große Einsatzbereitschaft und sein Siegeswille aus“, sagt Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat über den Abgang. „Wir hätten Darko gerne weiter bei uns gesehen, gleichzeitig können wir aber seinen Wunsch nach mehr Spielzeit nachvollziehen. Darko wird beim VfB immer willkommen sein.“

Der 22-Jährige stand seit Januar 2020 beim Klub aus Cannstatt unter Vertrag und schaffte im Sommer desselben Jahres mit dem VfB den Wiederaufstieg in die Bundesliga. In der vergangenen Saison war der nordmazedonische Nationalspieler an den FC Schalke 04 ausgeliehen, mit dem ihm ebenfalls der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse gelang. Daran hatte auch Churlinov seinen Anteil: In 22 Einsätzen erzielte er zwei Tore selbst und konnte sechs weitere auflegen. Eigentlich hatten die Königsblauen hohes Interesse daran, ihn fest zu verpflichten, doch der Wechsel scheiterte an den finanziellen Bedingungen. Er selbst hatte ausdrücklich betont, gerne in Gelsenkirchen bleiben zu wollen.

Churlinov selbst zu seinem Wechsel: „Es war eine sehr schöne Zeit beim VfB, die wichtig war für meine Entwicklung und an die ich immer gerne zurückdenken werde. Ich danke allen, die mich auf meinem bisherigen Weg unterstützt haben. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung beim FC Burnley und wünsche dem VfB mit seinen treuen Fans alles Gute für die Zukunft.“