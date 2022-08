VfL Wolfsburg: Vor Schalke - Nebengeräusche und Sticheleien

Der VfL Wolfsburg ist mit einem Punkt aus zwei Spielen verhalten gestartet. Vor dem Duell gegen Schalke gibt es jedoch schon fußballunabhängige Diskussionen.

Niko Kovac’ Start als Trainer beim VfL Wolfsburg verlief bisher noch nicht ganz nach Plan. Dem knappen Weiterkommen im Pokal beim FC Carl Zeiss Jena (1:0) folgte ein Punkt aus den ersten beiden Bundesliga-Spielen. Vor dem Duell gegen den FC Schalke 04 beherrschen jedoch weniger die sportlichen Themen die Schlagzeilen.

Zum Beispiel Max Kruse: Der ehemalige Nationalspieler hatte unter der Woche wieder für Wirbel gesorgt, indem er einen Stammplatz forderte und darüber sprach, dass er als Fußballprofi nur vier Stunden arbeiten muss. „Ich habe dazu nichts gelesen. Jeder möchte spielen, das ist normal. Wir machen uns immer Gedanken und entscheiden nachdem, was wir in der Woche sehen.“ Zur Vier-Stunden-Aussage wollte Kovac nur wenig sagen: „Ich komme um acht, halb acht hier her und gehe je nachdem etwas um vier. Ein Trainer hat sehr viel mehr um die Ohren als ein Fußballprofi. Dort ist aber auch die Frage, was dieser eventuell noch außerhalb des Trainings macht wie Behandlungen oder Dehnen.“

Hinzu kommt das Thema Marin Pongracic. Der Abwehrspieler, der während seiner BVB-Leihe über den VfL lästerte, hatte den Verein zuletzt wegen fehlender Bonuszahlungen in Höhe von 250.000 Euro verklagt. Zwar darf der Kroate wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, spielen jedoch nicht: „Er hat hier die Möglichkeit, Fußball zu spielen, wenn er die Klage fallenlässt. Das geht in der Form nicht, es liegt an ihm.“ Ohnehin soll er bestmöglich bis zum Ende der Wechselfrist gehen.

Trotz der eigenen Nebengeräusche ließ sich der ehemalige Bayern-Trainer zu einer Stichelei gegen Bayer Leverkusen hinreißen: „Ich weiß, dass wir schon den einen oder anderen in der Liga haben, der eine große Krise hat, weil er Tabellenletzter ist, aber so weit sind wir noch nicht. Es wird mir zu schnell in diese Richtungen gegangen, wohlwissend, dass wir die Punkte brauchen.“

Für das Duell gegen Schalke muss Kovac auf drei Spieler verzichten: Yannick Gerhardt (Teilabriss des Innenbandes), Jonas Wind (Oberschenkelverletzung) und Patrick Wimmer, der im Training einen Zusammenprall erlitt werden definitiv ausfallen. Kovac über Schalke: „Die Mannschaft leistet sehr strukturierte Arbeit. Sie spielen viele lange Bälle, weil sie dort zwei Targetspieler haben, die den Ball verlängern oder ablegen. Und sie spielen viele Flanken. Da heißt es, gut dagegenzuhalten und gut zu verteidigen.“