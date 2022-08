Schalke: So ist der Stand bei Larsson und Terodde, wer beginnt für Drexler?

FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach: Es ist das Topspiel am zweiten Bundesliga-Spieltag (Samstag, 18.30 Uhr). Das sagt S04-Trainer Frank Kramer zum Personal.

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstagabend Borussia Mönchengladbach. Es ist das erste Heimspiel nach der Bundesliga-Rückkehr und zugleich die Chance auf den ersten Saisonsieg. Den Start hatte S04 mit dem unglücklichen 1:3 beim 1. FC Köln verpatzt. Da hatte Dominick Drexler eine umstrittene Rote Karte gesehen. Er wird also fehlen, wenn Gladbach mit S04-Aufstiegsheld Ko Itakura am Samstag in die Arena kommt.

Mit dem Auftakt wollte sich Trainer Frank Kramer aber nicht mehr beschäftigen. "Köln ist abgehakt, wir schauen jetzt nach vorne", sagte er auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Was es gegen Gladbach braucht? "Energie, Herz, Leidenschaft und einen klaren Plan, dem wir folgen können."

Schalke: Terodde ist zurück, Larsson und Bülter Startelf-Kandidaten

Und: Einen Ersatz für den gesperrten Drexler. Der begann in Köln auf der rechten Seite. Bei einem Systemwechsel hin zu zwei Spitzen müsste Drexler aber nicht positionsgetreu ersetzt werden. Zum Beispiel könnte Simon Terodde als zweite Spitze auflaufen. Der Torjäger ist nach seinem "wieder voll im Training" und am Samstag einsatzbereit.

Gleiches gilt für Neuzugang Jordan Larsson. Der 25-Jährige hatte zwar keine Vorbereitung, man müsse seinen Fitnesszustand abwarten, könne ihn aber "auf jeden Fall reinwerfen", sagte Kramer. "Er ist ein Spielertyp, der Leben ausstrahlt. Er ist beweglich und spielfreudig. Er ist zwischen den Linien gut und kommt über flinke Aktionen. Er kann eine Rolle spielen."

Wohl aber Favorit auf den freien Platz in der Startelf: Marius Bülter. Der Angreifer kam gegen Köln von der Bank und erzielte den zwischenzeitlichen Anschluss. "Bülti ist ein absoluter Kandidat, er hat es letzte Woche gut gemacht, das Tor erzielt."

Neben Bülter, Terodde und Larsson ist Sebastian Polter der vierte Stürmer im Bunde. Er stand in den bisherigen beiden Pflichtspielen in der Startelf, blieb aber torlos. "Wir haben jetzt vier verschiedene Stürmertypen, damit ist viel mehr möglich. Das macht uns variabler", freute sich Kramer, der vor seinem ersten Heimspiel als S04-Coach "riesige Vorfreude" verspürt. "Schon in Köln hat man gesehen, was für eine Energie die Fans mitbringen. Jetzt werden es 60.000 Schalker sein. Ich freue mich auf eine Wahnsinns-Atmosphäre. Man hat das Gefühl, die Zuschauer sind auf dem Platz dabei. Genau diese Geschlossenheit und Unterstützung brauchen wir."