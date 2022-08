VfL Bochum: Hoffenheim-Bilanz pro VfL, Wiedersehen mit Vogt

Am 2. Spieltag der Bundesliga ist die TSG Hoffenheim in Bochum zu Gast. Zuletzt gewann dreimal der VfL, zudem war der Saisonstart bei den Hoffenheimer holprig.

Für die TSG Hoffenheim war es kein einfacher Start in die neue Spielzeit: In der ersten Runde des DFB-Pokals taten sich die Kraichgauer gegen den SV Rödinghausen schwer und bezwangen erst in der Verlängerung den aufopferungsvoll und mutig kämpfenden Regionalligisten. Am 1. Spieltag der Bundesliga setzte es dann eine 1:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt geht es gegen den VfL Bochum, der vor dem Duell bei der TSG am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Blick in die Bilanz Rückenwind verspüren kann.

Denn die letzten drei Begegnungen der beiden gingen allesamt an den VfL Bochum. Auch in der Gesamtbilanz führt der VfL mit 4:2-Siegen, Punkteteilungen gab es bislang keine. Alle diese Duelle fanden dabei in der Bundesliga statt. Im letzten Duell, das ebenfalls in der Sinsheimer PreZero-Arena stattfand, entschied Doppelpacker Takuma Asano die Partie für die Bochumer, Neu-Leipziger David Raum hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Das Hinspiel hatte auch bereits für einige sehenswerte Szenen gesorgt: Beim Bochumer 2:0-Erfolg an der Castroper Straße verschoss zunächst Torhüter Manuel Riemann beim Stand von 1:0 einen Elfmeter (76.), mit dem Schlusspfiff entschied Milos Pantovic die Partie mit einem Sonntagsschuss aus der eigenen Hälfte und versetzte Bochum in Feierlaune.

Mit Kevin Vogt gibt es dabei ein erneutes Wiedersehen. In der Vorsaison spielte der Innenverteidiger beide Partien gegen den VfL durch. Zwischen 2004 und 2012 schnürte sich Vogt die Schuhe an der Castroper Straße. Über die Junioren schaffte Vogt den Sprung zu den Profis, bei denen er mit 17 Jahren in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund debütierte, ehe es nach 38 Pflichtspielen für die VfL-Profis über den FC Augsburg und den 1. FC Köln nach Hoffenheim ging. Jetzt will der Defensivspieler seinen ersten Sieg gegen seinen Ausbildungsverein.