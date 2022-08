Borussia Dortmund: BVB-Wechsel fix - das sagen Kehl und Modeste

Der Wechsel von Anthony Modeste zu Borussia Dortmund ist fix. Das sind die Details und Aussagen zum Transfer.

Eine Überraschung ist es nicht mehr. Anthony Modeste verlässt den 1. FC Köln und wechselt zu Borussia Dortmund. Dass der Transfer unmittelbar bevorsteht, war bereits klar, am Montagabend meldete der BVB Vollzug. Der 34 Jahre alte Franzose hatte zuvor den Medizincheck beim Revierklub absolviert und einen Vertrag für eine Saison unterschrieben. Er erhält die Rückennummer 20. Seine Verpflichtung ist die Reaktion auf den Ausfall von Sebastien Haller. Beim Sommer-Neuzugang wurde Hodenkrebs diagnostiziert.

"Wir hatten uns nach der Analyse der vergangenen Spielzeit bewusst dazu entschieden, einen eher klassischen Stoßstürmer zu verpflichten, der unserem Offensivspiel eine gewisse Körperlichkeit, Kopfballstärke und Torgefahr verleiht", lässt sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu dem Wechsel zitieren. "Vor dem Hintergrund der Erkrankung von Sébastien Haller sind wir froh, dass wir unserem Kader mit Anthony Modeste für die laufende Saison kurzfristig einen solchen Stürmer hinzufügen konnten. Einen gestandenen Profi, der die Bundesliga bestens kennt, der in der vergangenen Saison 20 Tore erzielt hat und der mit seinem Profil genau jene Rolle einnehmen kann, die sich unser Trainer Edin Terzic für den BVB-Fußball vorstellt."





Laut der WAZ erhält Köln eine Ablösesumme, die zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen soll. Beim Kölner 3:1-Sieg gegen Schalke 04 am Sonntag stand der Stürmer schon nicht mehr im Kader. In zwei Amtszeiten in Köln bestritt Modeste 156 Spiele für den FC und erziele 79 Tore. Zudem traf er in 23 Mal in 62 Einsätzen für die TSG Hoffenheim.

Modeste selbst bedankte sich bei den Kölnern für "die schöne und erfolgreiche Zeit" und erklärte: "Mit dem Angebot des BVB hat sich für mich die in meinem Alter einmalige Chance ergeben, auch in der Champions League spielen und mich auf höchstem Niveau beweisen zu können. Ich freue mich über diese Gelegenheit und verspreche, dass ich alles für den Erfolg des Teams und des gesamten Klubs geben werde."