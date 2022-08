VfL Bochum: Bittere 1:2-Heimniederlage zum Bundesliga-Auftakt

Zum Bundesliga-Auftakt empfing der VfL Bochum den 1. FSV Mainz 05. Am Ende konnten sich die Gäste trotz einer überzeugenden VfL-Leistung mit 2:1 durchsetzen.

Am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga zeigte der VfL Bochum zwar ein gutes Spiel, in der Defensive fehlte in den entscheidenden Situationen aber die Abstimmung. So ging das Spiel durch zwei Kopfballtore gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 1:2 verloren.

Bochum ging von Anfang an forsch zur Sache. Nach nicht einmal einer gespielten Minute gab es Ecke für den VfL. Auch in der Folge wurde mutig nach vorne gespielt und Mainz früh unter Druck gesetzt. Die erste größere Torchance bekamen die Zuschauer im Ruhrstadion in der elften Minute zu sehen.

Da hätte sich fast die Geschichte wiederholt: Ein ehemaliger Mainzer trifft im VfL-Trikot gegen seinen Ex-Verein zum "Tor des Jahres". Nach einem langen Ball von Keeper Manuel Riemann kam sein Mainzer Gegenüber Robin Zentner aus seinem Sechzehner, um den Ball per Kopf zu klären. Die Abwehr fiel Kevin Stöger vor die Füße, der knapp in der Mainzer Hälfte den Ball per Volley nahm, aber ein Stück zu hoch angesetzt hatte.





Nur zwei Minuten später die zweite Riesenchance: Nach Flanke von Simon Zoller kommt Gerrit Holtmann im Strafraum frei zum Abschluss. Sein Volley mit links gegen die Laufrichtung konnte Zentner aber überragend parieren. Die Bochumer konnten aus ihrer Überlegenheit keinen Profit schlagen. Auf der anderen Seite nutzten die Gäste aus Mainz ihre erste richtige Chance eiskalt.

Nach einem Abschlag von Riemann kam der Ball direkt wieder zurück. Bochum war in der Vorwärtsbewegung und nicht richtig sortiert. Der Mainzer Edimilson Fernandes konnte ungehindert flanken, Erhan Masovic verlor Karim Onisiwo aus den Augen, der völlig unbedrängt zur Führung einköpfen konnte.

Stöger trifft gegen Ex-Klub

Von da an war die Partie offener, aber Bochum schüttelte sich schnell. In der 39. Minute wurde Kevin Stöger bei seinem Dribbling nicht angegangen, hob den Kopf, um in den Strafraum zu flanken. Doch der Ball wurde immer länger, der spekulierende Zentner stand zu weit vor seinem Tor und konnte dem sich senkenden Ball nur noch hinterherschauen. Der verdiente Ausgleich, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging.

So spielten die beiden Teams: Bochum: Riemann - Gamboa (Janko, 86.), Masovic, Ordets, Stafylidis - Losilla, Stöger - Zoller (Osei-Tutu, 75.), Asano, Holtmann (Förster, 81.) - Hofmann (Ganvoula, 75.) Mainz: Zentner - Bell, Hack, Leitsch - Fernandes (Caci, 90.), Kohr, Aaron - Stach, Lee (Barreiro, 62.) - Onisiwo (Mustapha, 85.), Fulgini (Burgzorg, 62.) Gelbe Karten: Stach (33.), Bell (64.), Burgzorg (84.), Ganvoula (90.) Tore: 0:1 Onisiwo (26.), 1:1 Stöger (39.), 1:2 Onisiwo (77.) Zuschauer: 24.110

Die zweite Halbzeit brauchte etwas mehr Anlaufzeit, nach zehn gespielten Minuten war der VfL aber wieder die aktivere Mannschaft. In der 54. Minute gab es die erste gute Möglichkeit für Bochum. Ein Freistoß aus 17 Metern von Stöger blieb aber in der Mainzer Mauer hängen.

In der Folge blieb die Heimmannschaft spielbestimmend und drückte Mainz in die eigene Hälfte, allerdings ohne zwingende Tormöglichkeiten. Der erste richtige Torschuss in den zweiten 45 Minuten gehörte dann den Gästen - und war wieder direkt erfolgreich. Nach einer Ecke fehlte die Zuteilung in der VfL Defensive, wieder war Onisiwo vollkommen blank und köpfte zum 2:1-Siegtreffer ein.

Die große Schluss-Offensive der Bochumer blieb trotz sieben Minuten Nachspielzeit aus. Ein Freistoß des eingewechselten Philipp Förster war der einzige Schuss auf das Mainzer Tor in der zweiten Hälfte. Zu wenig, als dass der Ausgleich noch hätte erzwungen werden können.