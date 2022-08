Trainer Frank Kramer hat die Belegschaft der Königsblauen auf eine Currywurst eingeladen. Die Vorfreude auf den Auftakt in Köln ist riesig.

Die Vorfreude auf den Bundesliga-Auftakt von Schalke 04 beim 1. FC Köln an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ist riesig. „In Köln wird es richtig abgehen – genau das stellt man sich nach einer langen Vorbereitung vor“, sagt Trainer Frank Kramer. „Wir haben Bock, dass es jetzt endlich losgeht.“

Zur Einstimmung auf die Saison hat der 50 Jahre alte Cheftrainer am Freitag noch die komplette Belegschaft auf eine Currywurst mit Pommes eingeladen. Dafür hatte er extra Ex-Schalke-Kapitän Dietmar Schacht (70 Einsätze für S04 zwischen 1989 und 1992) mit seinem Foodtruck an die Geschäftsstelle bestellt. „Es hat richtig Spaß gemacht“, bilanziert der Coach, für den die Partie in Köln das erste Bundesligaspiel für S04 sein wird. „Man spürt an allen Ecken und Enden, dass es kribbelt“, so Kramer.

Schalke-Sportdirektor Schröder ist heiß auf den Auftakt

Ähnlich äußerte sich auch Sportdirektor Rouven Schröder. „Ich bin total heiß auf Sonntag“, so der Kader-Architekt. „Jetzt geht es los. Wir müssen uns alle vor Augen führen, was am Sonntag um 17.30 Uhr in Müngersdorf passiert – Bundesliga! Das haben wir uns verdient. Dafür haben wir uns ein Jahr den Arsch aufgerissen. Ich bin schon jetzt elektrisiert.“

Dass die Schalker nach einem Jahr in der 2. Bundesliga nun zurück im Oberhaus sind, macht nicht nur die Verantwortlichen von S04 stolz – ganz Gelsenkirchen freut sich über die Bundesliga-Rückkehr. „Auch in der vergangenen Saison herrschte Stolz, dass wir gemeinsam den Aufstieg geschafft haben, doch klar ist: Es ist die höchste Auszeichnung, mit Gelsenkirchen-Schalke in der Bundesliga zu spielen. Größer kann der Stolz nicht sein“, erklärte Schröder. Und der Sportdirektor weiß: „Jetzt haben wir als Verein den Auftrag, die Farben gut zu vertreten – und das werden wir bestmöglich tun. Wenn wir den Zusammenhalt so gut hinbekommen wir im letzten Jahr, werden wir erfolgreich sein. Davon bin ich fest überzeugt.“ Schalke sei ein Aushängeschild der Stadt, beschrieb Schröder. Und wo kann man Gelsenkirchen besser präsentieren als in der Bundesliga?