Schalke: So liefen die letzten fünf Spiele beim 1. FC Köln

Der FC Schalke ist zurück in der Bundesliga und muss zum Start der neuen Saison am Sonntag (17:30 Uhr) beim 1. FC Köln antreten. So liefen die letzten Duelle beim FC.

Oftmals verblassen die Erinnerungen an Duelle zwischen zwei Mannschaften nur wenige Tage nach den eigentlichen 90 Minuten. Mit Blick auf die letzten Partien zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 in Köln ist das anders. Vor allem bei zweien der letzten drei Begegnungen waren viele Emotionen dabei. Ein Rückblick auf die letzten fünf Duelle 22. Mai 2021 - Köln - Schalke 1:0 Was war das für ein Herzschlagfinale am letzten Spieltag. Schalke fuhrt bereits abgestiegen in die Domstadt. Und Köln konnte die Klasse nur halten, wenn die Konkurrenz mitspielt und der FC gleichzeitig gegen die Königsblauen gewinnt. Punkt eins schien schnell erfüllt, denn Gladbach führte früh hoch bei Werder Bremen. Daher war klar, gewinnt Köln, erreicht der FC die Relegation. Doch Schalke wehrte sich, hatte an dem Tag einen überragenden Ralf Fährmann zwischen den Pfosten und verlor am Ende doch. Denn in der 89. Minute traf Sebastiaan Bornauw zum 1:0 für Köln. Das Ticket zur Relegation, die der Klub gegen Holstein Kiel gewann und Bundesligist blieb. 29. Februar 2021 - Köln - Schalke 3:0 In diesem Spiel ist die Geschichte schnell erzählt. Köln war überlegen und sicherte sich gegen den S04 durch Tore von Bornauw, Jhon Cordoba und einem Eigentor von Sebastian Nübel lockere drei Punkte. 31. Oktober 2018 - Köln - Schalke 5:6 Das drittletzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften hatte alles zu bieten. Im DFB-Pokal sah der damalige Zweitligist Köln nach einem Tor von Cordoba lange wieder der Sieger aus. Doch eine Minute vor dem Ende rettete Nabil Bentaleb Schalke in die Verlängerung. Hier fielen keine Tore, die Entscheidung brachte das Elfmeterschießen. Daran waren viele Spieler beteiligt, die auch am Sonntag auf dem Platz stehen können. Doch jeweils auf der anderen Seite. Denn für Köln verwandelte Simon Terodde. Nachdem schon Marco Höger auf Kölner Seite scheiterte, war es dann Dominick Drexler, der jetzt für Schalke spielt, der als siebter Schütze auf FC-Seite scheiterte. Im Anschluss war es dann Mark Uth, der jetzt wieder in Köln spielt, der die Königsblauen in die 3. Runde schoss. 22. April 2018 - Köln - Schalke 2:2 Auch vier Monate zuvor gab es keinen Sieger nach 90 Minuten. Schalke führte nach Treffern von Breel Embolo und Jewhen Konopljanka schnell mit 2:0, doch Leonardo Bittencourt und Marcel Risse konnten für Köln noch einen Zähler sichern. Für Köln schwanden nach dem Remis auch die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt. 19. Februar 2017 - Köln - Schalke 1:1 Köln erreichte in diesem Jahr die Europa League und stieg ein Jahr später ab. Schalke beendete die Spielzeit auf Rang zehn. In dieser Partie fielen beide Treffer vor der Pause. Alessandro Schöpf belohnte Schalkes Blitzstart nach zwei Minuten, kurz vor der Pause erzielte Anthony Modeste den Endstand.

