VfL Bochum: Vier Mann fallen im Pokal aus, Reis über die Favoritenrolle und Festspiele

Das erste Pflichtspiel führt den VfL Bochum am Samstag (13 Uhr) im DFB-Pokal zu Viktoria Berlin. So schätzt der Trainer Thomas Reis die Lage nach der Vorbereitung ein.

Thomas Reis, nach einer sehr schwiegen Vorbereitung geht es am Samstag in der ersten Pokalrunde zum Viertligisten Viktoria Berlin! Sind Sie bereit?

Es war eine besondere Vorbereitung. Es gab ein paar Umstände, die mir so nicht bekannt waren. Aber auch das haben wir bestmöglich geschafft. Jetzt geht es endlich wieder los. Wir werden mit einer guten Mannschaft nach Berlin fahren, um dort unserer Favoritenrolle gerecht zu werden.

Auch gegen einen unterklassigen Gegner wird nichts dem Zufall überlassen. Was kommt da für ein Gegner auf Sie zu?

Wir versuchen, nie etwas dem Zufall zu überlassen. Wir haben einen Videoanalysten, der uns Material besorgt hat. Wir haben den Gegner in mehreren Spielen beobachten können. Berlin hat auch gegen einen Bundesligisten gespielt, wir haben gesehen, wie sie dort agieren. Der Gegner hat eine neuformierte Mannschaft, die einen Abstieg hinter sich hat. Es ist eine junge Truppe, nach Ballbesitz wird schnell umgeschaltet.

Haben Sie für Samstag bereits eine Startelf im Kopf?

Man hat immer eine Mannschaft irgendwo im Kopf, dazu auch einen Plan B und C, weil leider immer mal Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. Sollte nichts mehr passieren, dann weiß ich, wer am Samstag spielt.

Bis auf Danilo Soares, Jacek Góralski und Tim Oermann haben Sie die Qual der Wahl, nachdem Sie in der letzten Woche erstmals in der Vorbereitung 20 Feldspieler im Training zur Verfügung hatten. Wie sieht es bei Konstantinos Stafylidis aus?

Ich hatte in dieser Woche kurzzeitig das Vergnügen, erstmalig elf gegen elf zu spielen. Das hatte sich dann relativ schnell wieder erledigt, weil Konstantinos Stafylidis ausgefallen ist. Er wird es bis Samstag nicht schaffen, wir hoffen, dass er kommende Woche wieder dabei sein kann.

Rund 2000 VfL-Fans werden Sie nach Berlin begleiten. Haben Sie die Vorfreude beim Stadionfest schon gespürt?

Die Festspiele des VfL gehen irgendwo weiter. Wir haben eine tolle Fanbase. Wir wollen die Fans auch in Berlin stolz machen und unserer Favoritenrolle gerecht werden. Dazu ist es wichtig, schnell in den Wettkampfmodus zu kommen. Es ist schön, wenn du gefühlt ein Heimspiel hast. Wir wollen die Euphorie so lange wie möglich aufrecht erhalten. Wir wissen, dass wir eine Pflichtaufgabe vor der Brust haben. Es gibt nur eins, wir wollen in die 2. Runde. gp / cb

So könnte der VfL spielen: Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Ordets, Horn - Losilla, Stöger - Zoller - Holtmann, Hofmann, Asano