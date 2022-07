Schalke: Fans begeistert vom Trikot - Online-Shop ging down

Am Freitagmorgen um 9.04 Uhr stellte der FC Schalke 04 das dritte Trikot für die Bundesliga-Saison vor. Die S04-Fans legten den Online-Shop lahm.

Die Befürchtungen der Fans des FC Schalke 04 waren groß, dass die Trikots für die Bundesliga-Saison durch die Kooperation mit 11teamsports Adidas-Stangenware sind und nichts Individuelles mehr enthalten. Am Freitag legten sie aber wegen eines neuen Trikots den Online-Shop lahm.

Und das war passiert: Zwei Trikots hatten die Königsblauen bereits vorgestellt - eins in Königsblau und eins in Mint. Der Aufdruck des neuen Hauptsponsors MeinAuto.de ist dort jeweils weiß. Doch im Profifußball ist es inzwischen üblich, auch eine dritte Trikot-Variante zu präsentieren. Und wie diese aussieht, deutete Schalke im Trainingslager in Mittersill bei der Blau-Weißen Nacht am Donnerstagabend an. Weiß solle es sein, das Sponsorenlogo blau und ein Zeichen der Freundschaft mit den Fans des 1. FC Nürnberg sei ebenso enthalten. In den sozialen Medien kommentierten fast alle Schalker diese Ankündigung wohlwollend.

Schalke-Direktor Buntkirchen: "Einzigartige Fanfreundschaft"

Am Freitag um 9.04 Uhr war es soweit - die Schalker präsentierten das Trikot. In Mittersill wurde es am Trainingsplatz bereits verkauft. Die Besonderheit: Die Trikots von S04 und FCN haben das gleiche Design, nur verschiedene Farben. Auf beiden Trikot-Varianten befindet sich aber ein Hologramm mit den Logos beider Klubs.

Ein weiteres Element ist eine Prägung der jeweiligen Stadtwappen - das Gelsenkirchener auf dem S04-Trikot, das Nürnberger auf den FCN-Dress. "Seit über 40 Jahren besteht eine einzige Fanfreundschaft zwischen Schalke und dem Club. Diese tiefe Verbundenheit zeigen wir nicht nur mit dem gemeinsamen Launch, sondern vor allem mit den innovativen Elementen, die sich in beiden Trikots wiederfinden lassen", sagte Sebastian Buntkirchen, der Direktor Fans des FC Schalke 04.

Bei den S04-Fans kam das Design super an, sie überranten den Online-Shop. Um 11.39 Uhr twitterte Schalke: "Unser Shop ist im Moment nicht erreichbar." Drei Stunden später war das Problem noch nicht behoben, die Schalker mussten ebenfalls bei Twitter zugeben: "Unser Online-Shop ist immer noch down."

Doch klar scheint: Bekamen die Schalker in den Vorjahren viele Trikots nicht verkauft und Tausende stapelten sich in den Regalen, wird das so schnell wohl nicht mehr passieren.