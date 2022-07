VfL Bochum: Innenverteidiger kommt per Sonderreglung als Leihe

Der VfL Bochum hat im Trainingslager einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Es handelt sich um einen 30-jährigen Ukrainer.

Dass der VfL Bochum mit einem neuen Innenverteidiger in das Trainingslager nach Südtirol aufbricht war bereits klar. Jetzt steht fest: Ivan Ordets wird auch in der kommenden Bundesliga-Saison "anne Castroper" auflaufen.

Kurz nach der Landung im italienischen Bozen wurde der 30-jährige Innenverteidiger, um den es in den letzten Tagen bereits einige Gerüchte gab, offiziell vorgestellt. Der Mann, der seit 2019 für Dynamo Moskau in Russland aufläuft, wird bis zum Sommer 2023 ausgeliehen.

Mit Ordets stehen nun vier Innenverteidiger im Kader

Damit reagiert der VfL Bochum auf die schmerzhaften Abgänge von Armel Bella-Kotchap (Southampton FC) und Maxim Leitsch (FSV Mainz 05). Dadurch, dass auch Saulo Decarli den Verein verlassen und sich Eintracht Braunschweig angeschlossen hatte, standen mit Erhan Masovic, Vasilios Lampropoulos und dem jungen Tim Oermann nur drei nominelle Innenverteidiger im Profikader.

Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz freute sich, dass der deal über die Bühne ging. „Ivan Ordets ist groß, physisch stark, robust in der Zweikampfführung, ob in der Luft oder am Boden. Wir werden ihn schnellstmöglich an die Mannschaft heranführen, dafür bietet das Trainingslager den optimalen Rahmen.“

VfL Bochum: Die Transfers Zugänge: Ivan Ordets (Dynamo Moskau), Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Moritz Römling (nach Leihe zu Türkgücü München), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal U23), Philipp Förster (VfB Stuttgart), Saidy Janko (Real Valladolid), Konstantinos Stafylidis (nach Leihe fest aus Hoffenheim verpflichtet) Abgänge: Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha BSC), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Milos Pantovic (Union Berlin), Herbert Bockhorn, Danny Blum, Tom Weilandt, Jürgen Locadia (alle unbekannt), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Sebastian Polter (Schalke 04), Armel Bella Kotchap (FC Southampton) Mögliche Abgänge: Moritz Römling (RWE), Luis Hartwig (St. Pölten)

Mit Ordets kommt nun immerhin ein vierter hinzu. Dass der Transfer des Ukrainers überhaupt möglich war, liegt an einer Sonderregelung der FIFA. Durch den weiterhin anhaltenden russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurden alle Verträge von Profis, die in Russland aktiv sind, bis zum 30. Juni 2023 ausgesetzt.

Mit Donezk sammelte der neue Mann einige Titel

Der 1,95-Meter-Mann hat in seiner Karriere bereits einiges an Erfahrung sammeln können. Besonders in seiner Zeit beim ukrainischen Serienmeister räumte Ordets regelmäßig die nationalen Trophäen ab. Drei Pokalsiege, zwei Meistertitel und ein Sieg im ukrainischen Supercup stehen in seiner Vita. Dazu wurde Ordets, der 2019 zu Dynamo Moskau wechselte, in seinem ersten Jahr in der russischen Liga zum Spieler der Saison gewählt.

Auch international hat der Neuzugang schon einiges gesehen. Neben 13 Champions League-Einsätzen und zehn Auftritten in der Europa League lief Ordets zwölf Mal für die ukrainische Nationalmannschaft auf.