VfL Bochum: Neuer Verteidiger aus der Ukraine im Anflug

Zwei Talente vor dem Abflug, dafür scheint der VfL Bochum auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger fündig geworden zu sein.

Der Kaderumbau beim VfL Bochum geht mit voller Fahrt weiter. Speziell in der Innenverteidigung muss der VfL umplanen, nachdem mit Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig) und Armel Bella Kotchap (FC Southampton) drei Akteure den Verein verlassen haben.

Nun ist ein neuer Verteidiger offenbar gefunden. Die Spur führt nach Russland, wo der ukrainische Innenverteidiger Ivan Ordets noch bis zum 30. Juni 2024 bei Dynamo Moskau unter Vertrag steht.

VfL Bochum Zugänge: Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Moritz Römling (nach Leihe zu Türkgücü München), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal U23), Philipp Förster (VfB Stuttgart), Saidy Janko (Real Valladolid), Konstantinos Stafylidis (nach Leihe fest aus Hoffenheim verpflichtet) Abgänge: Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha BSC), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Milos Pantovic (Union Berlin), Herbert Bockhorn, Danny Blum, Tom Weilandt, Jürgen Locadia (alle unbekannt), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Sebastian Polter (Schalke 04), Armel Bella Kotchap (FC Southampton) Mögliche Abgänge: Moritz Römling (RWE), Luis Hartwig (St. Pölten)

Zuerst berichtete das "VfL-Magazin". Auch RS kann das Interesse bestätigen. Nach unseren Infos soll der 29-Jährige nach einer Flug-Odyssee am späten Freitagabend in Bochum eintreffen.

Vermutlich wird es dann einen Medizincheck geben und wenn alles geklärt ist, fährt er am Sonntag mit in das Trainingslager in Südtirol. Über die Modalitäten ist bisher nichts bekannt. Denkbar wäre eine Ausleihe, denn der Spieler hat laut "transfermarkt.de" einen Marktwert von fünf Millionen Euro, zudem einen Vertrag bis 2024.

Der zwölfmalige Nationalspieler der Ukraine kann in seiner Karriere bisher auf 98 Spiele (sieben Tore) in der ukrainischen ersten Liga und auf 62 Einsätze (fünf Treffer) in der russischen ersten Liga schauen. gp / cb