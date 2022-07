Schalke-Übersicht: Zu- und Abgänge, Planungen mit den Leihspielern

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder hat in diesem Sommer wieder viel zu tun. Eine Übersicht, was beim S04 bisher passiert ist.

Es war wieder ein arbeitsreicher Sommer beim FC Schalke - Sportdirektor Rouven Schröder hatte nach dem Aufstieg viel zu tun. Zahlreiche Personalien sind geklärt, einige noch offen.

Viele Spieler waren im letzten Jahr nach Gelsenkirchen ausgeliehen, viele Akteure hatte Schalke verliehen. Auch um die musste sich Schröder nun kümmern. Nach den endgültigen Abgängen von Levent Mercan und Hamza Mendyl steht Schalke bei 13 Abgängen.

Schalke Zugänge: Leo Greiml (Rapid Wien), Ibrahim Cissé (KAA Gent U21), Ozan Kabak (nach Leihe zu Norwich City), Amine Harit (nach Leihe zu Olympique Marseille), Can Bozdogan (nach Leihe zu Besiktas Istanbul), Rabbi Matondo (nach Leihe zu Cercle Brügge), Thomas Ouwejan (fest verpflichtet nach Leihe vom AZ Alkmaar), Marvin Pieringer (fest verpflichtet nach Leihe vom SC Freiburg), Rodrigo Zalazar (fest verpflichtet nach Leihe von Eintracht Frankfurt), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Florent Mollet (Montpellier HSC), Tom Krauß (RB Leipzig / Leihe), Alexander Schwolow (Hertha BSC / Leihe), Justin Heekeren (RW Oberhausen), Dong-gyeong Lee (Leihe mit Ulsan Hyundai verlängert), Sebastian Polter (VfL Bochum), Maya Yoshida (Sampdoria Genua), Cedric Brunner (Arminia Bielefeld) Abgänge: Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (nach Leihe zurück zu Zenit St. Petersburg), Andreas Vindheim (nach Leihe zurück zu Sparta Prag), Martin Fraisl, Salif Sané (Ziel unbekannt), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Ko Itakura (nach Leihe von Manchester City), Timo Becker (Holstein Kiel), Dries Wouters (KV Mechelen / Leihe), Hamza Mendyl (Oud-Heverlee Leuven), Levent Mercan (Karagümrük), Nassim Boujellab (Leihe zu HJK Helsinki endet Ende 2022), Reinhold Ranftl (Austria Wien / Leihe)

Vier sollen mindestens noch hinzukommen, eher fünf. Denn mit den teuren und zuletzt verliehenen Ozan Kabak, Amine Harit, Can Bozdogan und Rabbi Matondo wird nicht mehr geplant. Zudem sollte noch ein Transfer Geld in die Kassen spülen, erster Kandidat ist hier Malick Thiaw, in der Innenverteidigung ist Schalke derzeit quantitativ eh überbesetzt.

Auf der anderen Seite ist Schalke auch schon bei 14 Zugängen, die geliehenen Spieler eingerechnet, die die Königsblauen im Sommer fest verpflichtet haben. Ein großer Umbruch, der mit Sicherheit Zeit brauchen wird, bis sich alles eingespielt hat.

Nachlegen kann Schalke vermutlich nur dann noch, wenn Spieler wie Kabak oder Harit verkauft wurden. Das kann sich noch etwas ziehen, daher sind sie nun erstmal wieder im S04-Training eingeplant. Wie die WAZ berichtet, werden sie ab Donnerstag in Gelsenkirchen erwartet.