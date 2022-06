Pyro-Vergehen im Derby kommen VfL Bochum teuer zu stehen

OL NR Aus RWE-Jugend - Schonnebeck verlängert mit "Mentalitätsmonster"

Die SpVg Schonnebeck hat einen wichtigen Baustein an den Verein gebunden. Der Abräumer, der aus der Jugend von Rot-Weiss Essen stammt, geht in seine fünfte Saison in Schonnebeck.