Der VfL Bochum will im Derby bei Borussia Dortmund den Klassenerhalt klarmachen. Dazu reicht ein Punktgewinn. Die Fans waren schon vor dem Anpfiff heiß.

Schon im Vorfeld des Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum war die Bedeutung des Duells für beide Seiten spürbar. Nicht nur, dass es um Platz zwei respektive den Klassenerhalt geht. Nein, es ist auch das erste Derby seit über zehn Jahren unter normalen Bedingungen.

Die Tickets waren schnell vergriffen, das Stadion ist ausverkauft. Von Bochumer Seite dürften letztlich etwas mehr als 10.000 Fans dabei sein, was die Kapazität des Gästeblockes übersteigt. Auch in den Heimblöcken sind einige blaue Schals auszumachen.

So spielen die Teams: Borussia Dortmund: Hitz - Guerreiro, Zagadou, Akanji, Wolf - Bellingham, Witsel, Bynoe-Gittens, Reus, Brandt - Haaland VfL Bochum: Riemann - Bockhorn, Leitsch, Masovic, Gamboa - Losilla, Rexhbecaj, Pantovic - Asano, Polter, Holtmann

Viele Fans nahmen im Vorfeld die Entlastungszüge vom Bochumer Hauptbahnhof in Anspruch. In Dortmund angekommen machte ein Großteil schon in der U-Bahn-Station auf dem Weg zum Stadion Stimmung. Unter anderem das "Bochumer Jungenlied" schallte durch die Katakomben im Hauptbahnhof.





An das im Vorfeld ausgerufene Motto "Alle in blau" hielten sich große Teile des VfL-Anhanges, sodass sich im randvollen Gästeblock ein geschlossenes Bild ergab. Am Zaun platzierten die Fans ein großes "Vorwärts VfL Bochum"-Banner.

Zum Einlaufen der Mannschaft zündeten einige Fans des VfL Bochum Pyrotechnik und tauchten den Gästeblock in rotes Licht. Zudem gab es schwarzen und weißen Rauch. Zwei Raketen, wurden in Richtung Spielfeld geschossen, was folgenlos blieb. Auf der Gegenseite zeigten die Fans von Borussia Dortmund ein "Herzlich willkommen im Westfalenstadion Dortmund"-Banner.

Sportlich kann der VfL Bochum mit einem Punktgewinn den Ligaverbleib fixmachen. Sollte der VfB Stuttgart im Parallelspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht gewinnen, würde auch eine Niederlage reichen.