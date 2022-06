Trainingsunfall: Thorsten Legat verliert einen Hoden

Der frühere Fußballer Thorsten Legat hat sich bei dem Training für eine TV-Show eine folgenschwere Verletzung zugezogen.

Ex-Fußballer Thorsten Legat hat sich bei den Proben zum „RTL Turmspringen“ so schwer verletzt, dass einer seiner Hoden abgenommen werden muss. Das berichtet der 53-Jährige in einem am Montag veröffentlichten Video auf „rtl.de“. „Am Anfang dachte ich, die Welt fällt bei mir auf den Kopf, weil ich erschüttert und traurig war.“

Einer von Legats Hoden wurde dem Bericht zufolge bei dem Aufprall auf die Wasseroberfläche vor vier Wochen aufgerissen - nicht mehr zu retten, hätten die Ärzte gesagt. „Ich kriege eigentlich nur ein Implantat da rein. Ich hab mich aufklären lassen, das ist wie ein Brustimplantat“, sagte der Vater von zwei Söhnen. Der Eingriff sei Mitte August geplant.