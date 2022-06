1. FC Köln: U21-Nationalspieler von RB Leipzig unterschreibt langfristig

Der 1. FC Köln hat am ersten Tag der Sommervorbereitung den sechsten neuen Spieler präsentiert.

Der 1. FC Köln hat den deutschen U21-Nationalspieler Eric Martel von RB Leipzig verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler ist der sechse neue Spieler für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart. Er soll etwa eine Million Euro Ablöse kosten und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Ein Vertrauensvorschuss in Zeiten, in denen der FC eigentlich keine so langen Verträge mehr abschließt. Der deutsche U21-Nationalspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, lief zuletzt auf Leihbasis für Austria Wien auf und kam in der vergangenen Saison 30-mal für den österreichischen Erstligisten zum Einsatz (zwei Tore, zwei Assists).

1. FC Köln Zugänge: Dimitrios Limnnios (nach Leihe zu Twente Enschede), Linton Maina (Hannover 96), Luca Kilian (fest verpflichtet nach Leihe von Mainz 05), Steffen Tigges (BVB), Denis Huseinbasic (Kickers Offenbach), Kristian Pedersen (Birmingham City), Eric Martel (RB Leipzig) Abgänge: Tomas Ostrak (St. Louis CITY), Louis Schaub, Jannes Horn (beide unbekannt), Marvin Obuz (Holstein Kiel / Leihe), Salih Özcan (BVB)

Der Spieler betont nach seiner Unterschrift: „Ausschlaggebend für mich war die Perspektive, hier zu spielen. Man sieht, dass Köln einen Weg eingeschlagen hat, bei dem sie auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzen. Und ich denke, dass ich da gut reinpasse. Und natürlich ist der FC ein cooler Klub. Im vergangenen Jahr habe ich bei Austria Wien viel Spielzeit bekommen, was dazu geführt hat, dass ich mich sehr gut entwickelt habe. Diesen Weg möchte ich jetzt in Köln fortsetzen. Dabei ist mir bewusst, dass der Sprung in die Bundesliga größer ist. Aber ich traue mir zu, ihn zu meistern.“

Auch Kölns neuer Sportdirektor Christian Keller traut dem Spieler das zu, wie er erklärt: „Ich kenne Eric aus seiner Zeit als Jugendspieler beim SSV Jahn Regensburg. Schon damals hat Eric neben seinem fußballerischen Talent eine weit überdurchschnittliche Mentalität ausgezeichnet. Immenser Fleiß und unbedingter Wille sind dabei nur zwei seiner Charaktereigenschaften, die ich konkret herausheben möchte. Unter anderem mit diesen Attributen hat es Eric in der abgelaufenen Saison geschafft, trotz seines jungen Alters bereits zu den auffälligsten Spielern auf seiner Position in der österreichischen Bundesliga zu zählen. Mit dem Wechsel in unser Team geht Eric nun den nächsten großen Schritt in seiner Entwicklung. Wir sind überzeugt, dass er auch diesen Schritt erfolgreich meistern wird."