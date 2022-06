VfL Bochum: So erklärt Tjark Ernst seinen Wechsel in die Hauptstadt

Der VfL Bochum hat mit Tjark Ernst ein echtes Torwart-Talent an Ligakonkurrent Hertha BSC verloren. Im Interview begründet der 19-Jährige seine Entscheidung.

Mit Tjark Ernst verlässt ein vielversprechendes Torwart den VfL Bochum. Der 19-Jährige wechselt zu Ligakonkurrent Hertha BSC. Im Gespräch mit RevierSport spricht der 19-Jährige über die Gründe, seine Perspektive und seine Zeit in Bochum.

Tjark Ernst über...

... die Gründe für seinen Wechsel

Es hätte mir in meiner Entwicklung nicht weitergeholfen, die Nummer drei oder Nummer vier beim VfL zu sein. Das war definitiv der ausschlaggebende Grund, dass ich bei Hertha in der U23 die Spielpraxis habe, die ich bei Bochum nicht bekommen hätte. Vor allen Dingen, wenn du jetzt aus der U19 heraus in den Herrenbereich kommst, ist das einfach sehr wichtig.

Für den VfL Bochum bestritt Tjark Ernst 16 Spiele in der U19-Bundesliga West. Er kassierte insgesamt neun Gegentore und spielte in zehn spielen zu Null. Für die deutsche U19-Nationalmannschaft lief er insgesamt dreimal auf.

... seine Perspektive bei Hertha BSC

Ich werde bei den Profis mittrainieren, immer dabei sein und am Wochenende in der U23 Spielpraxis sammeln, um in meiner Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte mich im Herrenbereich etablieren und ein besserer Torwart, um meine Ziele zu erreichen.

Hertha hat mir in den Gesprächen, die wir hatten, ein gutes Gefühl gegeben, mir aufgezeigt, wie sie kurz- und mittelfristig mit mir planen und das hat mich überzeugt.

... seinen Abschied vom VfL Bochum

Natürlich ist da auch ein Stück Wehmut dabei, wenn du elf Jahre in dem Verein spielst, von der U9 bis zur U19 alle Jugendmannschaften durchläufst und jetzt die letzten zweieinhalb Jahre komplett im Trainingsbetrieb der Profis dabei sein durfte. Ich hab den größten Teil meiner Kindheit in Bochum verbracht, in der Stadt und beim Verein. Von daher werde ich die Zeit in guter Erinnerung behalten und der VfL wird immer einen Platz in meinem Herzen, das ist ganz klar.

