Beim FC Schalke 04 findet heute ab 11.04 Uhr die Mitgliederversammlung statt. Wir berichten aus der Arena per Liveticker.

Das war es von hier! Tschüss und noch einen schönen Sonntag . Mit "Blau und Weiß" endet die Mitgliederversammlung nach knapp - und es gibtFreibier !

Damit ist die Versammlung beinahe zu Ende - wir warten auf das Vereinslied

Der Fan fühlt sich inspiriert und gibt eine Zugabe! Dabei wirft er ein Wasserglas in Richtung des Präsidiums !! Prost!! Das Publikum tobt! Schröder überreicht ihm einen Blumenstrauß.

Jetzt wird es schräg: Ein Fan bringt ziemlich schrägt ein Vereinslied zum Besten und erntet tosenden Beifall. Verrückt, das ist Schalke !!

Schröder versuchte die Wogen zu glätten, blieb aber ziemlich vage. Das sei kein triviales Thema.

Jetzt geht es hoch her! Ein Mitglied wollte wissen, wann der Vorstand denn mal endlich etwas gegen das Abbrennen von Pyrotechnik unternehmen wolle. Und erntet dafür ein gellendes Pfeifkonzert von den Tribünen.

Ein Mitglied bedauerte die schlechten Bedingungen für Rolstuhlfahrer. Bernd Schröder wies auf die "Kumpelkarre" hin und sate zu, sich diesem Thema anzunehmen.

Nun haben wieder Mitglieder Rederecht. Jemand fragt, warum der Ticketverkauf online so schlecht funktioniert: "Da ist ein neuer Ticketshop in der Mache" versprach Bernd Schröder. Allerdings könne man nich ganz ausschließen, dass es zu Engpässen komme.

Nun ging es um eine Dokumentation über Schalke, die voraussichtlich im Herbst über Schalke 04 auf RTL Plus ausgesrahlt wird.

Das Ergebnis: Die Wahl von Pfarrer Hans-Joachim Dohm ins Ehrenpräsidium wurde mit 727 zu 1647 abgelehnt.

Rehberg verweist auf die 27 Jahre lang durchgeführte ehrenamtliche Tätigkeit von Pfarrer Dohm hin. Rehberg bittet um Zustimmung.

Nun spricht der ehemalige Schalke-Präsident Gerd Rehberg, der sehr emotionalisiert Partei für seinen Freund und langjährigen Weggefährten ergreift.

Mitglied Günther Hein-Reipen dazu: "Er hat seine Amtsführung darauf ausgerichtet, alles beim Alten zu lassen". Er ist gegen die Wahl, da er für das alte Schalke steht, dass heute nicht entlastet wurde.

Tagesordnngspunkt 9: Wahl von Pfarrer Jochen Dohm ins Ehrenpräsidium

Gewählt wurden Dennis Steckel mit 1535 Stimmen und Stefan Schorlemmer mit 2462 Stimmen. Nicht gewählt wurde Dominik Karamako mit 1342 Stimmen.

Inzwischen läuft die Abstimmung.

Zunächst stellen sich die drei zur Wahl stehenden Kandidaten vor.

Nun folgen die Wahlen der Mitglieder zum Wahlusschuss.

Seine letzten Worte: "Ich habe zwar noch nie unter Brücken geschlafen und auch nicht in der Bahnhofsission: Aber eins ist klar, ich bleibe bis zum letzten Atemzug asozialer Schalker."

Lange nochmal emotional: "Ich möchte, dass diejenigen die die Kohle von Rudi Assauer gsetohlen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Damit Rudi seinen Frieden findet."

Das scheidende Aufsichtsratsmitglied Peter Lange verabschied sich: "Ich war Bestandteil dieses Fehlers" und bedankt sich beim Aufsichtsrat für den "längst überfälligen Kulturwechsel" im Aufsichtsrat und im Klub.

Nicht angenommen wurden Martin Engel mit 1058 Stimmen und Dr. Meinolf Weidenbach mit 684 Stimmen.

Gewählt wurden Johannes Struckmeier mit 2533 Stimmen und Rolf Haselhorst mit 1592 Stimmen.

Die Wahl startet!

Zuletzt spricht Dr. Meinolf Weidenbach und beginnt seine Rede mit einem Fauxpas: Sein erstes Spiel sei das 4:0 im DFB-Pokalendspiel 1972 gegen den 1. FC Kaiserslautern gegeben. Das Spiel endete aber 5:0 für den S04.

"Wir wiederholen die Fehler der Vergangenheit nicht. Wir handeln nach Leitbild und Satzung. Und wir schaffen mit Euch das neue Schalke", sagt Struckmeier. Das habe man den Mitgliedern versprochen. Und man habe schon viel ereicht. Vor einem Jahr sei er deshalb angetreten und wolle deshalb auch weiterhin daran mitarbeiten.

Als dritter Kandidat spricht der an Corona erkrankte Johannes Struckmeier per Video zu den Mitgliedern.

Der zweite ist Rolf Haselhorst. Er wirbt mit dem Alleinstellungsmerkmal "Eingetragener Verein". Er stehe für einen nachhaltigen Schuldenabbau, aber als eingetragener Verein. Er will das Scouting und die Knappenschmiede noch mehr stärken.

Der Essener arbeitet im Compliance-Bereich und bittet um die Stimme der Mitglieder, weil dort ein Jurist fehlt.

Zunächst stellen sich die vier Kandidaten vor. Jeder hat fünf Minuten Zeit. Der Jurist Martin Engel beginnt.

Damit ist die Abstimmung über die Satzungsänderungsanträge durch und es folgt die Wahl der zwei zu besetzenden Aufsichtsräte.

Auch bei der Wahl des Ehrenrates wird es Änderungen geben

Der nächste Satzungsänderungsantrag wurde abgelehnt - dem Ehrenrat ist weiterhin die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrates möglich.

Muss es, denn der Antrag wurde abgelehnt.

Derzeit wird diskutiert, ob ein Aufsichtsratsmitglied, das einmal in den Aufsichtsrat gewählt wurde, bei einer neuen Kandidatur auch weiterhin vom Wahlauschuss nominiert werden muss. Oder ob er direkt zur Wahl zugelassen wird.

Ebenso reicht künftig eine einfache Mehrheit, um auf der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. Auch das ging glatt durch.

Künftig können Einladungen zu den Mitgliederversammlungen auch per Mail efolgen - nicht mehr nur durch die Vereinszeitschrift "Schalker Kreisel".

Die Satzung wird insoweit geändert, dass das Wort "sexistisch" in den Artikel 2 aufgenommen wird: Der Verein tritt demnächst also auch sexistischen Verhaltensweisen satzungsgemäß entgegen.

Es stehen noch einige weitere Anträge zur Abstimmung

Auch der nächste Antrag geht per Einzelabstimmung durch: Künftig sind S04-Mitglieder bereits ab 16 Jahre stimmberechtigt.

Der Antrag von Stefan Barta künftig keine Vergünstigungen, Rabatte oder Geschenke mehr bei der JHV zuzulassen außer bei der Verköstigung, wurde angenommen.

Der erste Satzungsantrag wurde angenommen. Küntig wird es nur nur eine einfache Mehrheit nötig haben, wenn ein durch den Aufsichtsrat abgelehnter Satzungsantrag von der Mitgliederversammlung dich zugelassen wird. Bislang war dafür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

Nach dem Hammer geht es nun um die Satzungsänderungsanträge.

Wir werten das den eingeschlagenen Weg der Erneuerung fortzsetzen und einen Schlusstrich unter die Vergangenheit zu ziehen, sagte Axel Hefer zu den Abstimmungsergebnissen.

Der Aufsichtsrat für 2021 wurde entlastet

Jetzt geht es mit den Aufsichtsräten weiter. Für 2019 und 2020 erfolgte hier ebenfalls keine Entlastung mit überwältigender Mehrheit.

Für 2021 wurden Peter Knäbel, Christina Rühl-Hamers, Jochen Schneider und Alexander Jobst enttastet.

Für 2020 wurden Alexander Jobst, Peter Peters, und Christina Rühl-Hamers ebenfalls NICHT entlastet. Diesmal per Einzeauszählung: 2070 waren dagegen, 1176 dafür.

Das Ergebnis: DER VORSTAND FÜR DAS JAHR 2019 wird NICHT entlastet.

Nun geht es um die Entlastung für das Jahr 2019 für Christian heidel, Peter Peters und, Alexander Jobst und Johen Schneider.

Ein Mitglied beantragt, die Entlastung zu verweigern und diejenigen, die Schalke fast in den Ruin getrieben hätten "persönlich zur Rechenschaft zu ziehen."

Der Aufsichtsrat empfiehlt die Abstimmung im Block für die Jahre 2019 bis 2021. Also auch noch mit Christian Heidel, Peter Peters nd Johen Schröder.

Es geht jetzt mit dem Tagesordnungspunkt 5 - Entlastung des Vorstandes weiter.

Peter Knäbel antwortet nun zwar auf den ersten Redner, geht aber auf die Frage mit Frank Kramer nicht ein. Dafür bestätigt er die Vertragsverlängerung mit Sidi Sané bis 2024.

Einige Redner loben die Entwicklung des letzten Jahres.

Da nun aber erstmal alle Mitglieder hintereinander mit ihren Redebeiträgen an der Reihe sind, gibt es vielleicht später darauf eine Antwort.

Nun fragt ein Mitglied, ob der Vorstand überzeugt sei, dass Frank Kramer nicht nur eine Notlösung sei?

Es folgt nun die Aussprache der Mitglieder über die Berichte.

Aber das Vertrauen der Finanzmärkte kehre langsam zurück. Das habe man an der Anleihe, bei der31 Millionen Wuro generiert wurden, gezeigt. Dennoch dürfe man den eingeschlagenen Weg nicht verlassen. Das Kurziel: "Zweimal 40 Punkte!"

Man habe sich im vergangenen Jahr nach dem Abstieg zu einem kompletten Neuaufbau entschieden. "Es war klar, dass es Jahre dauern würde, um den Verein zu sanieren und unseren Verein wieder in der Bundesliga zu etablieren."

Nun übernimmt wieder Axel Hefer.

Schröder skizierte den Weg für die kommenden Jahre. Dabei wolle man vor alle auch die Kommunikation mit den Fans stärken. Schröder schließt seine Rede mit den Worten: "Und wenn wir das gemeinsm schaffen, dann ist auf Schalke verdammt viel möglich." Und: "Wir werden auch dafür sorgen, dass wir uns nicht kleiner machen, als wir sind. Denn wir sind Schalke 04."

Nun übernimmt wieder Bernd Schröder: Der Klassenerhalt und der Abbau von Verbindlichkeiten seien in der nächsten und auch in der übernächsten Saison das Maß aller Dinge. Erst danach könne man sich andere Ziele setzen.

Nun lobt Knäbel die Arbeit der Knappenschmiede: Mit Thiaw, Calhanoglu, Flick, Aydin, Idrizi und Matriciani haben sechs Spieler der Knappenschmiede zum Aufstiegskader gehört. Knäbel zu Schmiede-Chef: "Ich bin mir sicher: Da geht noch mehr".

Dazu gehöre auch den weiteren Ausbau der medizinischen Abteilung. Und das Scouting. Dieser Bereich sei ein Trümmerfeld gewesen, als er bei S04 angefangen habe.

Man sei konkurrenzfähig in der Bundsliga, aber müsse sich in allen Bereichen verbessern.

Das Ziel sei der Klassenarhalt, der Klassenerhalt, der Klassenerhalt.

Nun werden die Neuzugänge verbal nochmal vorgestellt und die Trainerverpflichtung erklärt.

Knäbel: "Buyo bewegt unsere Herzen, weil sein eigenes Königsblau schlägt."

Beim Dank an Mike Büskens erhebt sich die Mitgliederversammlun g und spendet standing ovations.

Langanhaltender Beifall bei dem Dank an Rouven Schröder. "Rouven hat gezeigt, dass er sich von Schalke mitreißen lässt und Schalke mitreißen kann. Danke, Rouven!"

Jetzt spricht Peter Knäbel. Vor einem Jahr habe er gesagt, dass er sich für die Leistungen in der Abstiegssaison geschämt habe. Das großartige Meisterteam habe dem Verein die Würde und den Stolz zurückgegeben.

Der S04 werde den eingeschlagenen Weg der Vernunft nicht verlassen, versprach sie. Sie wolle ein solides Fundament für die Zukunft für "den geilsten Klub der Welt" bauen un d"Schritt für Schritt immer weiter nach vorne gehen".

Sie erklärte nochmal, warum es unmöglich war, Itakura zu halten.

Ohne stabile Finanzen würde es langfristig keine sportlichen Erfolg geben - aber ohne das gelte umgekehrt auch. In diesem Dilemme befinde sich der Verein

Die Verbindlichkeiten liegen aber immer noch bei 183,5 Millionen Euro. Die Altlasten würden es sehr schwer machen, künftig wieder schwarze Zahlen zu schreiben.

Mit der Anleihe seein 31 Millionen Euro generiert worden - viel mehr als erwartet.

Nun spricht sie über die wirtschaftiche Situation. "Der Rucksack ist ein wenig leichter geworden" - die Verbindlichkeiten sind um 30 Millionen gesenkt worden.

Rühl-Hamers bedankt sich bei den Beschäftigten, dass sie im Falle des Nichtaufstiegs auf Gehaltsteile verzichtet hätten.

Nun reden die drei Vorstände Christina Rühl-Hamers, Bernd Schröder und Peter Knäbel gemeinsam

Schröder erklärt, wie er seine Arbeit sieht. Und erntet nun viel Lob für die Trennung von Hauptsonsor Gazprom.

Schröder bedankt sich bei den S04-Fans für die Reaktion nach der Niederlage gegen Bremen. Das sei sein Gänsehauteffekt in seiner bisherigen Zeit gewesen.

Nun spricht der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder. "Wahnsinn, unglaublich. Ich bin dankbar, was ich hier in den ersten 165 Tagen auf Schalke erleben durfte." Jetzt sind die Teams der Knappenschmiede an der Reihe. Die U17, die Deutscher Meister geworden ist, wird auf der Bühne geehrt unter tosendem Applaus.

Auch interessant: Die Leichtathletikabteilung im S04 wird in diesem Jahr 100 Jahre und die Tischtennisabteilung 75 Jahre alt.

Nun werden per Film die Jubilare geehrt - sie wurden entweder von Olaf Thon, Klaus Fischer, Karsten Marquardt oder Gerhard Kleppinger besucht. 9 Fans sind 50 Jahre im S04.

"Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man durch den Tod nicht verlieren." In den letzten Minuten hat der S04 seinen Verstorbenen gedacht. Darunter Achim Rettler von der Geschäftsstelle und S04-Fan Jürgen Hanspaul.

Es sind doch etwas weniger Mitglieder hier: 4110 , davon 4013 stimmberechtigt

Das Ergebnis: Die Technik funktioniert. By the way: Das Ergebnis der Probeabstimmung: Der FC Schalke 04 ist leidenschaftlch und traditionsbewusst

Nun gibt es zunächst eine Probeabstimmung. Diese läuft gerade. Vier Minuten haben die Mitglieder dafür Zeit.

Hefer bedankt sich bei den Fans und den Sponsoren für die Treue und die Unterstützung im vergangenen Jahr.

Der Aufsichtsrasvorsitzende erklärt das Procedere und erklärt, warum der heute zur Wahl stehende Johannes Struckmeier nicht vor Ort ist. Er ist an Corona erkrankt.

Axel Hefer eröffnet die versammlung zwei Minuten zu spät.

Etwa 6.000 Voranmeldungen von Mitgliedern hatte der Verein für die heutige Versammlung vorliegen. Die dürften auch hier sein. Vielleicht einige mehr.

Aktuell läuft noch das Vorgeplänkel. Eben hat Mathias Schober etwas zur Knappenschmiede gesagt und nun reden Olaf Thon und Klaus Fischer über alte und kommende Zeiten. "Ich möchte, dass endlich mal wieder ein Trainer einem großen Namen hat, nicht wenn er zu Schalke 04 kommt, sondern wenn er irgendwann von Schalke weggeht", erklärte Olaf Thon zu Neutrainer Frank Kramer.

Zudem gibt es einige interessante Anträge. So beantragt Mitglied Julius Schorlemmer, dass das Wahlrecht von 18 auf 16 Jahre herabgesetzt wird.

Vier Kandidaten stehen heute für zwei Plätze im Aufsichtsrat zur Vefügung. Der bereits seit dem letzten Jahr im Aufsichtsrat sitzende Johannes Struckmeier stellt sich den Mitgliedern ebenso zur Wahl, wie Dr. jur. Martin Engel, Rolf Haselhorst und Dr. Meinolf Weidenbach.

Um 11.04 Uhr geht es heute in der Arena mit der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 los. Der Einlass für die S04-Mitglieder beginnt ereits um 09.04 Uhr. Spätentschlossene, die sich noch nicht für die Versammlung angemeldet haben, können das noch vor Ort nachholen.