Ex-Schalker in Italien: Das ist Kaan Ayhans allergrößter Traum

Seit zwei Jahren spielt Kaan Ayhan in Italien bei Sassuolo. Der Gelsenkirchener Junge hat seine Ex-Klubs FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf immer im Blick.

Kaan Ayhan fühlt sich in Italien mittlerweile pudelwohl. Der Mann aus Gelsenkirchen kommt in zwei Jahren auf 44 Einsätze in Sassuolo und bestritt allein in der vergangenen Saison 23 Spiele. Vor allem zum Ende der Serie-A-Spielzeit war Ayhan aus der ersten Elf nicht mehr wegzudenken. "Seit Beginn 2022 bin ich endgültig in Italien angekommen, jetzt läuft’s", sagt der 27-jährige Innenverteidiger im Interview mit dem "Express".

Trotz laufenden Vertrags bis zum Sommer 2024 will sich Ayhan nicht in die Karten schauen lassen, was er für Pläne besitzt. Er weiß selbst, dass im Fußball Verträge nicht immer zählen. Immer wieder schaut der Ruhrgebiets-Junge in Richtung Fußball-Westen. Er spielte einst beim FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf - Klubs, die er immer noch intensiv verfolgt. "Dass ich zum FC Schalke eine besondere Beziehung habe, ist klar. Zu Fortuna aber natürlich auch noch. Die Spiele dieser Klubs sind schon in der engeren Auswahl, wenn ich am Wochenende Zeit habe zu gucken", sagt Ayhan.

Kaan Ayhan in Zahlen: Fortuna Düsseldorf: 120 Spiele, 8 Tore, 7 Vorlagen UD Sassuolo: 44 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage FC Schalke 04: 39 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen FC Schalke 04 II: 3 Spiele, kein Tor, 2 Vorlagen Eintracht Frankfurt: 2 Spiele, kein Tor, keine Vorlage FC Schalke 04 U17: 39 Spiele, 15 Tore, 9 Vorlagen FC Schalke 04 U19: 60 Spiele, 24 Tore, 13 Vorlagen

Während er dem FC Schalke nun in der Bundesliga die Daumen drücken wird, hofft er auf einen Fortuna-Aufstieg in der kommenden Saison. "Davon träume ich", betont er. Doch sein allergrößter sportlicher Traum ist eng mit seinem Bruder Mertcan verbunden. Dieser spielt in der U16 des FC Schalke 04 und ist talentiert.

"Ich habe ihm versprochen, wenn er es mal in die erste Mannschaft von Schalke schafft und sich dort etabliert, dann ist meine Pflicht, alles daran zu setzen, dass wir zusammen spielen können. Das ist wirklich der allergrößte Traum! Das wäre Fußball-Romantik pur", verrät Ayhan. Sätze, die durchaus auch den Schalke-Fans Hoffnung machen dürften, dass die Ayhans irgendwann mal vielleicht im Doppelpack für S04 auflaufen.