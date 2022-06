Schalke: 40.000 Dauerkarten verkauft – alle Logen weg

Nichts geht mehr! Der FC Schalke 04 boomt nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga weiter. Jetzt teilte der Verein mit, dass er alle Dauerkarten und Logen absetzen wird.

Der FC Schalke 04 boomt nach der Rückkehr in die Bundesliga weiter. Das Dauerkarten-Kontingent wurde wieder bei 40.000 Tickets gedeckelt. Und auch alle Logen in der Schalker Arena sind bereits vergriffen.

Dass der FC Schalke 04 sich auch in der 2. Liga auf seine Fans verlassen konnte, beweist die Anzahl der dort abgesetzten Dauerkarten. 36.000 sollen es gewesen sein. Damit sind nach dem Abstieg der Königsblauen und vor dem Hintergrund der damals drohenden und auch durchgeführten Geisterspiele oder Spiele mit geringer Zuschauerkapazität kaum Kunden abgesprungen.

Die eingegangenen Anfragen übersteigen das Angebot, wir werden also alle Dauerkarten verkaufen. Wir sind unseren Fans für dieses starke Zeichen sehr dankbar. Bernd Schröder

Jetzt haben die Knappen bereits zwei Monate vor dem Saisonbeginn alle verfügbaren 40.000 Dauerkarten für die neue Spielzeit verkauft. „Die eingegangenen Anfragen übersteigen das Angebot, wir werden also alle Dauerkarten verkaufen. Wir sind unseren Fans für dieses starke Zeichen sehr dankbar“, sagte Schalkes Vorstandsboss Bernd Schröder der „Sportbild“.

Ebenso sind laut dem Vorstandsvorsitzenden bereits alle Logen für die kommende Saison verkauft: „Erfreulicherweise kann ich verraten, dass alle Logen für die nächste Spielzeit bereits vermietet sind. Insgesamt bietet die Veltins-Arena 72 Logen, dazu die großen Hospitality-Bereiche.“

Bereits vor zwei Wochen hatte Schalkes Direktor für Mitglieder, Fans und Vereinsangelegenheiten Sebastian Buntkirchen im Youtube-Livestream zur Aufstiegsparty des S04 erklärt, dass auch die Mitgliederzahlen weiter ansteigen. „Wir sind kontinuierlich ein sehr Mitglieder starker Verein und liegen konstant bei 160.000 Mitgliedern“, sagte Buntkirchen damals. „Wir hatten in den letzten 24 Monaten Schwankungen. Wir hatten viele Austritte. Und in den letzten Monaten kann man sagen, wenn wir der Entwicklung der Mitgliederzahlen Glauben schenken können, dann hat der Verein viel richtig gemacht.“ Buntkirchen weiter: „Ich will nicht von einer Explosion reden, aber die Mitarbeiter der Mitgliederabteilung machen von morgens bis abends nichts anders, als Eintritte und Wiedereintritte zu bearbeiten.“