VfL-Finanzchef: "Das war das i-Tüpfelchen, wie aus einem Drehbuch"

Der VfL Bochum kann eine weitere Saison in der Fußball-Bundesliga planen. Das freut natürlich auch den Finanzchef. RevierSport hat mit Ilja Kaenzig gesprochen.

Nach dem grandiosen 4:3-Erfolg bei Borussia Dortmund und den damit verbundenen frühzeitigen Klassenerhalt steht ganz Bochum Kopf. Alle sind stolz auf den VfL.

Die Nicht-Abstiegsprämie wird Ilja Kaenzig, seit März 2018 Vorstand Finanzen beim VfL Bochum, wohl sehr gerne überweisen. Gegenüber RevierSport zeigte sich der Schweizer überglücklich nach dem spektakulären Erfolg am Samstag im Westfalenstadion.

"Diese großartige Saison konnte nur mit diesem Finish enden. Ligaerhalt mit einem Sieg in Dortmund: Das passt zu einer wahnsinnigen Saison. Die Mannschaft ist mit einer unfassbaren Willensleistung aufgetreten. Aber auch die Fans haben ganz Bochum in dieser Saison stolz gemacht. Sie haben ihren tollen Ruf bundesweit gestärkt. Der Sieg in Dortmund war einfach großartig. Das war das i-Tüpfelchen, wie aus einem Drehbuch", sagte der 48-Jährige.

Kaenzig verteilte ein großes Lob an die sportlichen Architekten des Bochumer Erfolgs: "Die Mannschaft wurde von meinem Kollegen Sebastian Schindzielorz sehr gut zusammengestellt. Es war genau die richtige Mischung im Kader. Die Mannschaft ist mental stark, immer wieder für spektakuläre Spiele gut. Und sie versteht es auch mit Rückschlägen umzugehen. Und Thomas Reis hat wirklich ein Fußballwunder vollbracht, wenn man bedenkt wie es noch am 6. Spieltag aussah. Schindzielorz und Reis haben eine Mannschaft aufgebaut, die die Bundesliga bereichert hat. Davon wird man noch in Jahren in der Bundesliga mit einem Lächeln im Gesicht sprechen." wozi mit gp