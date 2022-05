VfL Bochum: "Ich würde gerne nochmal 'Nie mehr 2. Liga' hören"

Der VfL Bochum bleibt Bundesligist! Und das nach einem sensationellen 4:3-Sieg bei Borussia Dortmund. Die Spieler waren nach der Partie einfach nur stolz und glücklich.

Gerrit Holtmann zeigte am Samstag im Spiel bei Borussia Dortmund, warum er zu den besten Akteuren in dieser Saison beim VfL Bochum gehört. Einmal mehr gelang dem Flügelflitzer ein sehenswerter Treffer - diesmal zum 2:0. Dass der BVB das Spiel noch zwischenzeitlich in ein 3:2 drehen würde, wunderte Holtmann nicht - aber auch nicht, dass der VfL noch einmal kontern und am Ende 4:3 siegte!

"Wir haben eine unfassbare Moral gezeigt als wir hier zurücklagen. Wir waren ja schon nach Freiburg und Augsburg totgeschrieben. Aber es ist der Charakter der Truppe, der diese Leistungen ermöglicht", lobte der 27-jährige Holtmann seine Mannschaftskollegen.

Ich würde gerne nochmal 'Nie mehr 2. Liga' hören Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht den Klassenerhalt in Dortmund zu schaffen. Gerrit Holtmann

Während er dem ZDF das Interview gab, feierten die VfL-Fans den Verein und die Mannschaft. Holtmann: "Ich würde gerne nochmal 'Nie mehr 2. Liga' hören. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht den Klassenerhalt in Dortmund zu schaffen." Holtmann, der in dieser Serie fünf Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete, ergänzte: "Wir wussten natürlich auch, dass Dortmund eine brutale Qualität hat. Wir haben aber schon gegen Bayern Geschichte geschrieben und gegen Dortmund eine neue Geschichte geschrieben." Und der Nationalspieler der Philippinen sagte abschließend: "Wir sind nicht umsonst mit 67 aufgestiegen und wussten, dass wir die Bundesliga packen können. Wir wussten, dass es nur an uns liegt. Und die Fans haben uns natürlich sehr geholfen."

Es ist unglaublich, was für Spiele wir in dieser Saison erleben durften. Aber das alles ist harte Arbeit und verdient. Jetzt werden wir alle gemeinsam den Klassenerhalt feiern. Maxim Leitsch

Ähnlich sah dies Holtmanns Mannschaftskollege Maxim Leitsch. Er fasste gegenüber RevierSport zusammen: "Wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Wir wussten, dass das keine einfache Aufgabe wird. Wir haben immerhin in Dortmund gespielt. Aber wir haben einen tollen Start erwischt. Dortmund ist dann zurückgekommen. Als sie das 3:2 erzielten, haben wir immer noch an die Chance geglaubt und das Ding noch gedreht. Es ist unglaublich, was für Spiele wir in dieser Saison erleben durften. Aber das alles ist harte Arbeit und verdient. Jetzt werden wir alle gemeinsam den Klassenerhalt feiern."