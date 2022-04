Nach der Pleite in Freiburg musste sich der VfL Bochum auch dem FC Augsburg mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Ein früher Bock von Maxim Leitsch leitete die Pleite ein.

Der VfL Bochum wollte gegen den FC Augsburg den Klassenerhalt klarmachen, verlor jedoch mit 0:2 (0:2). Dabei gab es im Vergleich zum 0:3 in Freiburg vier Änderungen. Elvis Rexhbecaj, Patrick Osterhage, Gerrit Holtmann und Simon Zoller starteten für Konstantinos Stafylidis, Milos Pantovic, Eduard Löwen sowie Sebastian Polter.

Bochum begann mit über 20.000 Fans im Rücken forsch, holte sich nach einigen Halbchancen aber früh die kalte Dusche ab. Ein Kopfball von Maxim Leitsch auf Manuel Riemann geriet zu kurz. André Hahn spritzte dazwischen und überlupfte den Bochumer Schlussmann zur Augsburger Führung (15.).

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Danilo Soares (74. Bockhorn) - Osterhage (57. Locadia), Losilla, Rexhbecaj (74. Löwen) - Asano, Zoller (57. Polter), Holtmann (57. Blum) FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago (65. Maier) - Caligiuri (89. Framberger), Gruezo (89. Uduokhai), Dorsch, Vargas (59. Pedersen) - An. Hahn (59. Niederlechner), Gregoritsch Tore: 0:1 Hahn (15.), 0:2 Gregoritsch (43.) Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Bochum blieb ungewohnt fahrig. Ein Beispiel dafür ist Anthony Losilla, der den Ball nach 29 Minuten ohne Not vor dem eigenen Sechzehner verlor. So tauchte Carlos Gruezo frei vor Riemann auf, setzte den Ball jedoch über das Tor.





Auf der anderen Seite lieferten die Gastgeber zu wenig, um den FCA ernsthaft in Gefahr zu bringen. Der wiederum stand konzentriert, ließ Bochum kommen und setzte auf Konter. Ein solcher war in der 43. Minute praktisch schon verpufft, als Danilo Soares Daniel Caligiuri noch knapp im Strafraum an der Wade traf. Eine unnötige Aktion, da der Italiener bereits abdrehte. Caligiuri nahm den Kontakt an, Schiedsrichter Bastian Dankert gab Elfmeter und Michael Gregoritsch setzte den Ball zum 0:2-Pausenstand ins linke Eck (43.).

Augsburg bringt die Führung clever über die Zeit

Auch in Durchgang zwei blieb Bochum zu zaghaft, sodass Reis-Vertreter Markus Gellhaus nach etwas weniger als einer Stunde gleich drei frische Angreifer brachte. Doch auch die kamen einfach nicht durch die engmaschige Augsburger Defensive. Das Spiel war sehr zerfahren. Bochum brachte kaum mehr als Stückwerk zustande, beim FCA gab es Mitte des zweiten Durchgangs gefühlt im Minutentakt Verletzungsunterbrechungen.

Augsburg gelang es, das Spiel zu verlangsamen und Bochum nie zur Entfaltung kommen zu lassen. Bezeichnend dafür ist, dass Schlussmann Rafal Gikiewicz erst nach 77 Minuten seine erste Glanzparade zeigen musste. Einen Freistoß von Eduard Löwen faustete er aus dem linken Kreuzeck. So blieb es letztlich beim 2:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft.

Die Augsburger machen vor dem Keller-Kracher Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Bochum kann nach der Niederlage von Arminia Bielefeld zwar nicht mehr direkt absteigen, hat den Ligaverbleib aber nach wie vor nicht in der Tasche.