VfL Bochum: Soares fehlt im Training, das sagt Reis zum Personal vor Augsburg

Im wichtigen Heimspiel gegen den FC Augsburg kann der VfL Bochum fast mit voller Kapelle antreten. Wie Reis den gesperrten Stafylidis ersetzen wird, ließ er noch offen.

Die Gemengelage ist klar. Gewinnt der VfL Bochum am Sonntag (24. April, 15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg, ist der Klassenerhalt fix. Für die Fuggerstädter geht es im Abstiegskampf darum, Platz 16 außerhalb der eigenen Reichweite zu halten.

Durch die jüngste 0:1-Niederlage gegen Hertha BSC ist der FCA nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Das weiß auch VfL-Trainer Thomas Reis. „Natürlich hofft jeder, dass die Mannschaften hinter einem nicht punkten. Hertha hat das nun getan. Dadurch hat Augsburg eine Drucksituation.“

Der Ball liegt also bei den bayrischen Schwaben. Bochum hingegen kann vor vermutlich ausverkauftem Haus bei bestem Fußballwetter den Ligaverbleib klarmachen. „Wir freuen uns, dass wir in einem Heimspiel das erreichen können, wovon wir das ganze Jahr über geträumt haben. Das darf nur nicht in Druck ausarten.“ Reis wird allerdings mindestens eine Veränderung an der Startelf vornehmen müssen. Konstantinos Stafylidis wird nach seiner Roten Karte in Freiburg definitiv gesperrt sein. Ob Reis selbst das Spiel möglichweise von der Tribüne aus verfolgen muss, konnte er am Mittwoch noch nicht sagen. Nach seiner Roten Karte vom Wochenende wartet er noch auf ein Urteil.

Wie Reis ihn genau ersetzen wird, ließ er noch offen. Im 4-2-3-1 läge beispielsweise eine Doppel-Sechs mit Patrick Osterhage im Bereich des Möglichen, im 4-3-3 eine Doppel-Acht, in der Elvis Rexhbecaj wieder in die Anfangself rückt. „Ich berücksichtige viele Dinge. In Freiburg haben wir als Kollektiv nicht unsere Leistung abgerufen. Bei manchen Spielern kommt das ein, zweimal vor, andere sind wechselhafter. Auch da muss ich schauen, wer gerade gut drauf ist“, sagte Reis mit Blick auf die Kaderzusammenstellung.

Auf dem Flügel ist auch Gerrit Holtmann wieder eine Option. Der pfeilschnelle Außen hatte am vergangenen Wochenende im Kader gefehlt. „Ich nehme nur Spieler mit, von denen ich komplett überzeugt bin. Hätte ich Gerrit eingewechselt und er hätte sich etwa einen Faserriss zugezogen, hätte niemand etwas davon gehabt“, erklärte Reis mit Blick auf den zuletzt angeschlagenen Holtmann.

Auch Christopher Antwi-Adjei und Jürgen Locadia sind wieder komplett fit. Bei der Kaderzusammenstellung wird Reis also wieder einige harte Entscheidungen treffen müssen. Bei Danilo Soares, der am Mittwoch im Training fehlte, ging Reis „Stand jetzt“ ebenfalls davon aus, dass es für einen Einsatz am Sonntag reichen wird. „Ich hoffe, dass er am Donnerstag wieder dazustoßen kann. Sonst wird es eng.“