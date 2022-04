VfL Bochum: Neuer Anlauf - So ist der Klassenerhalt am Wochenende drin

Am 31. Spieltag hat der VfL Bochum die nächste Möglichkeit, den Klassenerhalt klarzumachen. Die Konstellation der Spiele kommt dem Aufsteiger zu Gute.

Nachdem der VfL Bochum beim SC Freiburg (0:3) einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst hat, kommt mit dem FC Augsburg nun ein Team, das in der Tabelle hinter dem Aufsteiger steht. Am Sonntag (24. April, 15:30 Uhr) werden die Bochumer einen neuen Anlauf nehmen.

Dabei gilt, wie schon in der Vorwoche beim SC Freiburg: Der VfL muss gewinnen, will er den Ligaverbleib am 31. Spieltag fix machen. Die Tabellenkonstellation hat sich im Vergleich zur Vorwoche verändert. Durch den 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg ist Hertha BSC über den Strich auf Platz 15 gesprungen. Sechzehnter ist der VfB Stuttgart, Siebzehnter bleibt Arminia Bielefeld.

Bei einem Bochumer Dreier wäre das Ergebnis von Arminia Bielefeld irrelevant. Denn selbst mit einem Sieg und dann 29 Punkten wären nicht mehr in der Lage, Bochum noch abzufangen. Der VfL hätte 39 Zähler. Die Differenz wäre in drei Spielen nicht mehr wettzumachen.

Da Hertha und Stuttgart 29 beziehungsweise 28 Punkte auf dem Konto haben, läge, egal bei welchem Ergebnis im direkten Duell, mindestens eines der beiden Teams ebenfalls außerhalb der Reichweite des VfL Bochum.

Sollte der VfL Bochum eine Niederlage kassieren und Arminia Bielefeld ebenfalls verlieren wäre immerhin klar, dass Bochum nicht mehr direkt absteigen könnte. Gleiches gilt, wenn beide Teams unentschieden spielen sollten.