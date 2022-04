Pöhler, Typen, Zauberer": Legenden von BVB und S04 von 1997 im Sticker-Album

Zum Europapokal-Jubiläum von Schalke 04 und Borussia Dortmund präsentiert RS das Legenden-Sticker-Album "Pöhler, Typen, Zauberer".

Schon 25 Jahre ist es her, dass das Ruhrgebiet Europas erfolgreichste Fußballregion war. Im Mai 1997 stand das Revier Kopf, als zuerst Schalke 04 als Außenseiter in Mailand gegen Inter den Uefa-Cup holte und eine Woche später Borussia Dortmund im Finale der Champions League in München Juventus Turin besiegte. Es war die Zeit, in der auch wegen des Kampfes der Bergarbeiter um ihre Arbeitsplätze „Ruhrpott“-Rufe durch die Stadien hallten. Die Fan-Lager stellten ihre Rivalität für einige Zeit hinten an, das Wort Solidarität wurde ganz groß geschrieben.

Die Helden in Königsblau und Schwarz-Gelb sind natürlich vertreten im vom Reviersport präsentierten Legenden-Album „Pöhler, Typen, Zauberer“ – eine Panini-Bildersammlung als Hommage an den Ruhrgebietsfußball. Zum Jubiläum der Triumphe von 1997 gibt es besondere Angebote: Zwei Stickerboxen (100 Tüten, 500 Sticker) plus Hardcover-Album sind für 50 statt 90 Euro erhältlich; eine Stickerbox (50 Tüten, 250 Sticker) kostet nur 25 statt 40 Euro. Versandkostenfrei online bestellbar unter: www.klartext-verlag.de