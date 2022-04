Hoeneß-Lob: "Eine abgezockte Bochumer Mannschaft"

Der VfL Bochum überraschte einmal mehr in der Fußball-Bundesliga. Diesmal im Kraichgau gegen die TSG Hoffenheim. 2:1 siegte der Aufsteiger. Der gegnerische Trainer lobte den VfL.

Wer hätte das vor dem Spiel gedacht? Die TSG Hoffenheim wollte nach der 0:3-Pleite bei Hertha BSC eine Antwort geben und im Kampf um die Champions-League-Plätze wieder dreifach punkten. Schließlich war auch der VfL Bochum zu Gast - ein Aufsteiger. Eigentlich perfekt für eine Wiedergutmachung. Denkste! Der VfL siegte mit 2:1 in Hoffenheim. Dementsprechend groß war die Enttäuschung bei der TSG.

"Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben etwas gebraucht. Gegen Bochum ist es immer schwierig. Wir wollten das Pressing überspielen, aber haben leider nicht genügend Bälle in der Spitze festgemacht. Nach zehn Minuten hat das besser geklappt, das hat sich auch in zwei, drei guten Chancen gezeigt, die wir dann zu sorglos liegengelassen haben. Bochum war dann in unserer besten Phase effektiv. Danach war das Spiel auf der Bochumer Seite, so dass wir froh sein mussten, dass kurz vor der Pause nicht noch das 0:2 fällt", analysierte Sebastian Hoeneß.

So reicht es dann nicht für einen Punkt gegen eine abgezockte Bochumer Mannschaft. Sebastian Hoeneß

Der Trainer der TSG lobte den VfL auch. Hoeneß bilanzierte weiter: "In der zweiten Hälfte haben wir ein anderes Gesicht gezeigt und hatten vor den Ausgleich sogar schon zwei andere große Chancen zum 1:1. Leider haben wir das Momentum dann ohne Not weggeworfen. Wir stehen an der Mittellinie im Eins-gegen-Eins und verlieren diesen Zweikampf. Danach haben wir etwas gebraucht, aber hatten später auch wieder gute Chancen, die wir nicht genutzt haben. So reicht es dann nicht für einen Punkt gegen eine abgezockte Bochumer Mannschaft."

Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, brachte es mit einem Satz auf den Punkt wie wertvoll der Dreier in Hoffenheim war. Reis: "Mit dem Sieg sind wir unserem Ziel Klassenerhalt einen großen Schritt nähergekommen."