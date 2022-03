Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat auf kreative Art und Weise an die Vernunft der Becherwerfer an der Castroper Straße appelliert.

Harmonische Klaviermusik auf den Ohren. Bilder, wie Hopfen, Malz, Hefe und Wasser schließlich zu Bier werden. Eine Stimme mit französischem Akzent kommentiert: „Dann entsteht etwas ganz Besonderes“. Nein, hierbei handelt es sich nicht um einen aufwändigen TV-Werbespot.

Denn der Sprecher des Clips, Anthony Losilla, Kapitän des VfL Bochum, appelliert in diesem Video, das der Bundesligist am Freitagmittag in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, an die Becherwerfer an der Castroper Straße.

„Von der Ernte, bis zum Gärkeller und ins Stadion“, sagt Losilla, ehe die Szene wechselt und der 36-Jährige in der Ostkurve des Ruhrstadion mit einem Bier in der Hand zu sehen ist. „Fiege sind nicht zum Werfen, sondern zum Trinken“, betont der Franzose und nimmt einen Schluck.

Doch sehen Sie selbst





Die Privatbrauerei Moritz Fiege ist am Freitagabend bei der Partie VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, DAZN/RS-Ticker) der Partner des Spieltags. Im Stadion wird es daher einige Aktionen und Gewinnspiele geben.

Bis zu 25.000 Zuschauer werden erwartet. Der VfL Bochum, der ohne Chef-Trainer Thomas Reis (Corona) antreten muss, wird aufgrund des Kriegs in der Ukraine zudem in Sondertrikots spielen.

Neben dem Logo des Hauptsponsors (Vonovia) wird auf der Brust der VfL-Profis die Botschaft „Vereint Friedlich Leben“ zu lesen sein. Auf den Ärmeln ist das Peace-Zeichen gedruckt.