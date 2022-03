VfL Bochum: "Wir bekommen ein Tor, das wir nicht bekommen dürfen"

Spieler, Verantwortliche und Fans des VfL Bochum waren nach dem 1:2 im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg natürlich enttäuscht. Doch der Blick ging auch wieder schnell nach vorne.

Der VfL Bochum war so nah dran, um ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Doch nach einem böser Schnitzer von Maxim Leitsch in der 120. Minute erzielte der SC Freiburg kurz vor dem Elfmeterschießen doch noch das Siegtor und besiegelte das VfL-Aus im Viertelfinale.





"Es ist auf jeden Fall bitter, wenn man so spät noch das 1:2 kassiert. So ist es im Fußball: Manchmal ist es schön, manchmal weniger. Ich habe es Maxim direkt gesagt: Fehler dürfen immer mal passieren, er hat uns schon so oft gerettet. Wir haben trotzdem ein gutes Spiel absolviert und haben hart gekämpft. Es hat nicht viel gefehlt, um ins Halbfinale zu kommen. Jetzt müssen wir das schnell verarbeiten, um uns auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Es wird eine ganz wichtige Partie am Samstag, der volle Fokus gilt der Bundesliga", resümierte Anthony Losilla vor dem Heimspiel gegen den Letzten Greuther Fürth.

Auch Flügelflitzer Gerrit Holtmann war enttäuscht, wie alle Bochumer, doch auch er richtete den Blick schon wieder nach vorne: "Das war sehr, sehr bitter. Wir mussten schon nach ein paar Minuten führen. Am Ende bekommen wir ein Tor, das wir nicht bekommen dürfen. Aber es geht immer weiter im Fußball. Am Wochenende kommt schon Greuther Fürth." wozi mit gp