BVB-Talent verlängert - Vertrag wäre ausgelaufen

Borussia Dortmund und ein Talent haben sich auf eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus geeinigt. Der BVB-Youngster unterzeichnete einen neuen Vertrag.

Borussia Dortmund hat einen jungen Torhüter über den Sommer hinaus an den Verein gebunden. Luca Unbehaun verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr. Das gab der BVB am Dienstag auf seiner Homepage bekannt.

Der 20-Jährige gilt als verheißungsvolles Talent auf der Torwartposition. Er ist der dritte Mann im Torhütergespann der Dortmunder Profis hinter Gregor Kobel und Marwin Hitz. Spielpraxis sammelt Unbehaun in der U23, die in der 3. Liga spielt.





In der zweiten Mannschaft kommt er in dieser Saison auf bisher 13 Spiele. Zwischen Ende Oktober und Ende Januar hatte eine Handverletzung weitere Einsätze verhindert.

Insgesamt stand Unbehaun bereits 44-mal im Tor der U23. Auf sein Debüt für die Profis wartet er noch. Unbehaun war 2016 aus der Nachwuchsabteilung des VfL Bochum - dort wurde er geboren - in die Jugend der Borussia. Im Sommer 2019 unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag.

Weitere News zum BVB gibt es hier.