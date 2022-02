Gerrit Holtmann hat beim 4:2 (4:1)-Sieg des VfL Bochum eine Bewerbung für das "Tor des Monats" abgegeben. Doch die Konkurrenz kommt nicht nur aus den eigenen Reihen, wie er weiß.

Julian Nagelsmann musste sich auf der Pressekonferenz nach dem 4:2-Sieg des VfL Bochum gegen seinen FC Bayern München noch einmal bei Thomas Reis vergewissern, dass Gerrit Holtmann Linksfuß ist. Den rechten habe der Flügelflitzer nur, damit er nicht umfalle, entgegnete Reis scherzhaft. Den Anlass für diese Anekdote gab Holtmann selbst in der 44. Minute der Partie, als er, eben mit Rechts, ein absolutes Traumtor erzielte.

Auf der linken Seite verpasste der philippinische Nationalspieler Bayerns Abwehr-Kante Dayot Upamecano zunächst einen Tunnler. Den entstandenen Platz wiederum nutzt Holtmann, um den Ball aus rund 16 Metern über den chancenlosen Sven Ulreich hinweg ins lange Eck zu schlenzen. Es war das zwischenzeitliche 4:1 und gleichzeitig der Pausenstand.

Wir hatten uns vor dem Spiel darauf eingeschworen, dass wir gegen die Unbesiegbaren in zehn Spielen vielleicht einmal gewinnen können. Das war so eines. Vor allem unsere Leistung vor der Pause macht mich stolz, für diese Mannschaft zu spielen. Gerrit Holtmann

"Unbeschreiblich" nannte Holtmann im TV-Interview nach Abpfiff das Gefühl des Sieges über den Branchenprimus. "Wir hatten uns vor dem Spiel darauf eingeschworen, dass wir gegen die Unbesiegbaren in zehn Spielen vielleicht einmal gewinnen können. Das war so eines. Vor allem unsere Leistung vor der Pause macht mich stolz, für diese Mannschaft zu spielen", freute er sich.

Wenige Tage nach seiner Auszeichnung als "Torschütze des Jahres 2021", die er für sein Solo gegen den 1. FSV Mainz 05 erhalten hatte, schickte Holtmann also schon wieder eine Bewerbung an die "ARD Sportschau". Ebenso Cristian Gamboa, der ein ähnlich spektakuläres Tor erzielte (40.).

Wegen Isaiah Young: Holtmann glaubt nicht an Tor des Monats

Dass die beiden damit aber nicht allein sind, war dem Flügelflitzer bewusst. "Ich glaube nicht, dass es zum Tor des Monats reichen wird. Dafür muss ich noch einige Sololäufe hinlegen. Rot-Weiss Essen hat zuletzt noch ein schöneres Tor erzielt."

Holtmann meinte den Treffer von Isaiah Young, mit dem er RWE gegen Fortuna Düsseldorf II mit 3:1 in Führung geschossen hatte. In der 88. Minute hatte er den Ball kurz vor dem eigenen Sechzehner bekommen, bei einem Solo über das halbe Feld drei Gegenspieler stehengelassen und am Ende noch Keeper Franz Langhoff im kurzen Eck überwunden hatte.

Es wird spannend zu sehen sein, ob Holtmann, Gamboa und Young beim Tor des Monats dann tatsächlich gegeneinander antreten. Aussagekräftigte Bewerbungen haben alle drei hinterlassen.