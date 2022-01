1. FC Köln: Abwehr-Verstärkung aus Italien hat unterschrieben

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat noch einmal seine Defensive verstärkt. Ein neuer Mann aus Italien hat in der Domstadt unterschrieben.

Der 1. FC Köln verstärkt sich auf der Innenverteidiger-Position und verpflichtet Julian Jeffrey „Jeff“ Chabot. Der 23-jährige zentrale Defensivspieler wechselt bis 30. Juni 2023 auf Leihbasis von Sampdoria Genua zum FC.

"Jeder Junge, der wie ich in Deutschland groß geworden ist, träumt davon, irgendwann Bundesliga zu spielen. Deshalb wollte ich diese Chance unbedingt nutzen und freue mich auf meine neue Aufgabe in Köln. Die Erfahrungen, die ich in den letzten viereinhalb Jahren im Ausland gesammelt habe, werden mir mit Sicherheit helfen. Ich bin dankbar für diese Zeit, möchte beim FC jetzt den nächsten Schritt gehen und mich in der Bundesliga beweisen", erklärt Chabot, der aus Hanau stammt und bei Eintracht Frankfurt sowie RB Leipzig ausgebildet wurde.

Chabot spielte in der U19 von RB Leipzig und durchlief alle Junioren-Nationalteams des DFB bis zur U21 (vier Einsätze). Im Sommer 2017 wechselte Chabot zunächst zu Sparta Rotterdam. Sein Weg führte ihn über den FC Groningen zu Sampdoria Genua. Seit Sommer 2019 kam der 23-Jährige 44-mal in der italienischen Serie A zum Einsatz, in der vergangenen Spielzeit 2020/21 lief er auf Leihbasis für Spezia Calcio auf.