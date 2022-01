VfL Bochum bestreitet Testspiel gegen Zweitligist

Der VfL Bochum nutzt die Liga-Pause in der kommenden Woche für ein Testspiel gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf.

Am übernächsten Wochenende wird der Ball in der 1. und 2. Bundesliga ruhen. Grund dafür ist eine Länderspielpause - außerhalb von Europa müssen noch aufgrund von Corona ausgefallene Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft in Katar nachgeholt werden.

Der VfL Bochum wird die Pause am letzten Januar-Wochenende nutzen, um ein Testspiel zu bestreiten. Wie in dem DFB-Portal fussball.de hinterlegt ist, geht es am Donnerstag, 27. Januar, gegen den Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Gespielt wird um 14 Uhr auf dem Leichtathletik-Platz an der Castroper Straße.

VfL Bochum hat gute Erinnerungen an Fortuna Düsseldorf

Die Fortunen waren zuletzt in schwacher Form und haben die vergangenen drei Begegnungen in der 2. Bundesliga allesamt nicht gewonnen. Der eigentlich ambitionierte Klub aus der Landeshauptstadt steht nur drei Punkte über dem Relegationsplatz auf dem 14. Tabellenrang.

Derweil hat der VfL die Duelle mit Düsseldorf aus der jüngsten Vergangenheit sicherlich in positiver Erinnerung: In der vergangenen Aufstiegssaison ging das Team von Trainer Thomas Reis in beiden Spielen als Sieger vom Platz. Bei der Fortuna gewannen die Bochumer gar 5:0, im Rückspiel gab es einen ebenfalls deutlichen 3:0-Erfolg.

Länderspiele außerhalb Europas stehen an

Das letzte Pflichtspiel vor der Länderspielpause steht für den Revierklub am Samstagabend an. Dann treffen sie im Bundesliga-Topspiel (18.30 Uhr, RS-Liveticker) auf Düsseldorfs Rivalen 1. FC Köln. Der kommende Testspielgegner hat derweil am Freitagabend (18.30 Uhr, RS-Liveticker) die Chance, gegen den 1. FC Nürnberg eine Trendwende einzuleiten.

In der Länderspielpause rollt der Ball in den Kontinentalverbänden aus Afrika, Asien, Südamerika, Nord-/Mittelamerika/Karibik sowie Ozeanien. Während die ersten beiden deutschen Ligen pausieren, setzt die 3. Liga den Spielbetrieb wie üblich fort.