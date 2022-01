VfL Bochum: Kapitän Losilla erklärt den Revanche-Plan gegen Mainz

Am Dienstagabend empfängt der VfL Bochum den FSV Mainz 05 zum Achtelfinale im DFB-Pokal. Das denkt Kapitän Anthony Losilla vor der Partie.

Nur drei Tage nach dem 0:1 bei Mainz 05 bietet sich dem VfL Bochum die Chance auf Revanche. Am Dienstagabend treffen die Bundesligisten erneut aufeinander. Diesmal im Achtelfinale des DFB-Pokals an der Castroper Straße. Zuvor spricht Kapitän Anthony Losilla über die Elfmeter-Panne von Samstag und erklärt, was sein Team diesmal besser machen muss.

Nur rund 75 Stunden nach dem Bundesliga-Duell geht es erneut gegen Mainz. Wo müssen Sie ansetzen, um die nächste Pokalrunde zu erreichen?

Wir müssen weiter stabil stehen, haben zuletzt gut defensiv gearbeitet. Offensiv müssen wir bessere Chancen kreieren und effizienter vor dem Tor sein. Das hat uns in Mainz gefehlt. Wir hatten einige gute Situationen, waren aber nicht konsequent genug.

In der letzten Englischen Woche im Dezember hat der VfL geschwächelt. Reichen diesmal die Kräfte für ein Pokalspiel, vielleicht sogar über 120 Minuten?

Es ist wenig Zeit für Erholung zwischen den Spielen. Aber wir wollen unbedingt weiterkommen - dafür muss die Kraft reichen. Dazu kommt noch ein wichtiger Punkt, den wir in der vergangenen Englischen Woche nicht hatten: Wir haben jetzt fast alle Spieler zur Verfügung. Das hilft natürlich in so einer Woche und gibt dem Trainer mehr Möglichkeiten.





Der verschossene Elfmeter und die vorige Diskussion um den Schützen hat für Aufregung gesorgt. Gibt es für ein mögliches Elfmeterschießen jetzt eine klare Absprache?

Das ist für uns gar kein Thema mehr. Man darf einen Elfmeter verschießen, das gehört zum Fußball. Wir werden die Schützen einfach noch deutlicher bestimmen.

Auch wenn der Klassenerhalt Priorität hat: Der Einzug ins Viertelfinale würde dem Klub auch finanziell gut tun. Wie groß ist der Pokalhunger?

Wir wollen natürlich ins Viertelfinale. Wir haben nicht jedes Jahr die Möglichkeit, so ein Spiel zu spielen und werden alles dafür geben. Mit einem Sieg können wir Selbstvertrauen sammeln. Und auch finanziell würde es dem Verein weiterhelfen, wenn wir es in die nächste Runde schaffen. Wir spielen Zuhause gegen einen Gegner, mit dem wir auf Augenhöhe mithalten können. mit gp