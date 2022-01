In den vergangenen Tagen kam ein Gerücht auf, welches besagte, dass Fürth und Bochum Interesse an Ronaldo Deaconu bekunden sollen. Nun klärt der Spieler das Gerücht auf.

Ronaldo Deaconu vom Rumänen-Klub Gaz Metan soll ein Kandidat für eine Planstelle beim VfL Bochum sein. Das berichtete zumindest die rumänische Zeitung "Gazeta Sporturilor". Nach RS-Infos ist ein Wechsel des offensiven Mittelfeldspieler "anne Castroper" eher unwahrscheinlich.

Das bekräftigte nun auch der 24-jährige Rumäne, der bisher ein Länderspiel absolvierte, in der heimischen Presse und verriet auch gleich, von welchen Klubs er unterschriftsreife Angebote vorliegen hat. "Unabhängig davon, wohin es mich verschlägt, werde ich sehr ambitioniert die Farben meines neuen Klubs repräsentieren. Ich will nur nicht hier bleiben. Ich habe noch die Chance, um mir einen guten Namen zu erarbeiten. Ich hoffe, dass ich bis zum Ende des Monats den Verein wechseln kann. Ich habe zwei Angebote vorliegen - aus Deutschland von Greuther Fürth und aus Polen von Legia Warschau", wird Deaconu, der in dieser Saison 18 Spiele absolvierte, drei Tore schoss und sieben Treffer auflegte, auf dem Portal "digisport.ro" zitiert.

Seinem aktuellen Klub Gaz Metan geht es finanziell so schlecht, dass er den Spielern seit fünf Monaten kein Gehalt überweisen konnte. Deaconu selbst soll sogar sein Auto verkauft haben, damit er weiter die Rate für seine erworbene Eigentumswohnung in Brasov weiter zahlen kann. Nun will er seinen bis zum Sommer 2022 laufenden Vertrag auflösen und gar auf die ihm noch ausstehenden Gehälter verzichten, um Gaz Metan einfach nur ablösefrei verlassen zu dürfen - wohl Richtung Deutschland oder Polen.