Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einem Offensivspieler. Zudem soll es Interesse an einer Rückkehr von Jan Gyamerah (HSV) geben. RS klärt auf.

Zwei Winterwechsel hat es bisher beim VfL Bochum gegeben. Angreifer Soma Novothny hat den VfL verlassen und ist zu Anorthosis Famagusta gewechselt. Als Ersatz hat Bochum den niederländischen Angreifer Jürgen Locadia ( Brighton & Hove) zunächst bis zum Saisonende verpflichtet - ablösefrei.

Nun sucht der VfL noch einen Offensiv-Allrounder. Gerüchte gab es zunächs bezüglich einer Rückkehr von Robert Žulj, der im Aufstiegsjahr der Bochumer bester Scorer war, um dann zu Al-Ittihad Kalba zu wechseln. Dass der Spieler nach Bochum will ist klar, nicht ganz so klar ist, was der Verein will.

Daher gab es ein weiteres Gerücht, nämlich das, dass Ronaldo Deaconu vom Rumänen-Klub Gaz Metan ein Kandidat für eine Planstelle beim VfL sein könnte. Das berichtete die rumänische Zeitung "Gazeta Sporturilor". Doch nach RS-Infos scheint es sehr unwahrscheinlich zu sein, dass der Spieler, dem auch Interesse von Greuther Fürth, Wisla Krakau oder Sturm Graz nachgesagt wird, anne Castroper aufschlägt.

Noch unwahrscheinlicher ist es, dass die Bochumer an einer Rückkehr von Jan Gyamerah arbeiten. Der wechselte vom VfL zum Hamburger SV, wurde dort - auch aufgrund von zahlreichen Verletzungen - nie richtig glücklich. Sein Vertrag läuft nun nach 48 Spielen in drei Jahren für den HSV aus. Auch der VfL wurde als neuer Klub im Sommer ins Gespräch gebracht. Doch an diesem Gerücht ist nichts dran, der 26-Jährige wird nicht zum VfL wechseln.

Während in der Offensive weiter gesucht wird, ist auch klar, dass der VfL gerne Spieler im Winter abgeben würde. Kandidaten sind Saulo Decarli, Tom Weilandt, Luis Hartwig, Raman Chibsah oder Tarsis Bonga.