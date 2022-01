Früherer Schalke-Stürmer Di Santo hat wohl neuen Klub gefunden

Franco Di Santo, früherer Bundesliga-Stürmer des FC Schalke 04, hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Er soll vor einem Wechsel in die Türkei stehen.

Vor einigen Tagen löste Franco Di Santo seinen Vertrag beim argentinischen Klub Atletico San Lorenzo auf. Nun scheint der frühere Stürmer von Werder Bremen und Schalke 04 einen neuen Verein gefunden zu haben. Demnach soll er vor einem Wechsel in die türkische Süper Lig stehen und bei Göztepe anheuern.

Das berichtet die türkische Tageszeitung Hürriyet. Der Meldung zufolge soll Di Santo im Laufe der Woche einen Vertrag beim Tabellensechzehnten unterzeichnen.

Franco Di Santo: 88 Spiele und 12 Tore für Schalke 04

Für den 32-jährigen Mittelstürmer wäre es bereits der zehnte Klub im Laufe seiner Profikarriere. Zwischen 2013 und 2019 spielte er in der Bundesliga. Zunächst für Werder Bremen (51 Einsätze, 18 Tore, sechs Vorlagen), ehe er 2015 zum FC Schalke wechselte.

Di Santo blieb dreieinhalb Jahre im Ruhrgebiet, so wirklich fruchtete die Beziehung zwischen dem Argentinier und dem Revierklub aber nie - trotz der Vize-Meisterschaft im Jahr 2018. Nach 88 Pflichtspielen und zwölf Toren (sechs Vorlagen) kehrte er den Knappen den Rücken.

Di Santo blickt auf viele Karriere-Stationen zurück

Besser scheint es Di Santo in Bremen gefallen zu haben. Vor einigen Wochen hatte er gegenüber dem Portal Deichstube noch mit einer Rückkehr an die Weser geliebäugelt: "Ich würde es lieben, zu Werder Bremen zurückzukehren - auch in die 2. Liga."

Darüber hinaus stehen Engagements bei Audax Italiano (Chile), Blackburn Rovers, FC Chelsea, Wigan Athletic, Atletico-MG (Brasilien) und Atletico San Lorenzo in der Vita Di Santos. Beim letztgenannten Klub kündigte er seinen Vertag zum Jahreswechsel aufgrund von ausstehenden Gehaltszahlungen.