Bundesliga: Insgesamt 30 Coronafälle, nur fünf Klubs sind coronafrei

Die Bundesliga versinkt im Corona-Chaos: Wenige Tage vor dem Rückrundenauftakt wurden 30 Spieler positiv getestet. Hinzu kommen unklare Ergebnisse. Nur fünf Klubs sind coronafrei.

FC Bayern München: Den FC Bayern hat es wenige Tage vor dem ersten Duell gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Freitag schwer erwischt. Neben Kapitän Manuel Neuer wurden auch Omar Richards, Kingsley Coman und Coletin Tolisso positiv getestet. Der Nationalkeeper berichtete bei Instagram von Symptomen und wird definitiv fehlen. Auch Co-Trainer Dino Toppmöller wurde positiv getestet.

Borussia Dortmund: Der BVB muss coronabedingt auf Dan-Axel Zagadou verzichten.

SC Freiburg: Beim SC Freiburg ist derzeit kein Coronafall bekannt.

Bayer Leverkusen: Der Tabellenvierte der Bundesliga ist am vergangenen Mittwoch ohne Piero Hincapie in die Vorbereitung gestartet. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler wurde an Weihnachten in seinem Heimatland Ecuador positiv auf das Coronavirus getestet

1899 Hoffenheim: Bei der TSG Hoffenheim ist derzeit kein Coronafall bekannt.

Eintracht Frankfurt: Eintracht Frankfurt muss in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga drei weitere Ausfälle verkraften. Defensivmann Kristijan Jakic, Stürmer Gonçalo Paciência und Ersatztorwart Jens Grahl befinden sich nach positiven Corona-Tests in häuslicher Isolation und verpassten daher den Trainingsauftakt der Hessen am vergangenen Donnerstag.

Union Berlin: Rani Khedira wartet noch auf die Frei-Testung nach einer Corona-Infektion. Pawel Wszolek ist noch in Quarantäne in Polen. Bei letzterem könnte es aber eh zu einer Trennung kommen. Legia Warschau ist an den Diensten des Sommer-Einkaufs interessiert.

1. FC Köln: Beim „Effzeh“ ist derzeit kein Coronafall bekannt.

FSV Mainz 05: Bei den Mainzern ist derzeit kein Coronafall bekannt.

RB Leipzig: Bei RB wurden Andre Silva, Christopher Nkunku und Solomon Bonnah positiv getestet. Bei Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo habe es unklare Befunde gegeben

Hertha BSC: Nachdem bereits Kapitän Dedryck Boyata und Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik positiv getestet wurden, erwischte es nun auch Neuzugang Fredrik Andre Björkan. Der norwegische Nationalspieler, der wegen einer Fersenverletzung bisher nur individuell trainieren konnte, wird die nächsten Tage in häuslicher Quarantäne verbringen.

VfL Bochum: Kostas Stafylidis wurde in seinem Heimaturlaub positiv getestet und verleibt dort in Quarantäne. Er soll bald nach Deutschland zurückkehren.

VfL Wolfsburg: Beim VfL Wolfsburg wurden Kevin Mbabu und Dodi Lukebakio positiv getestet. Das Duo befindet sich in Quarantäne und werde, wie der VfL am vergangenen Donnerstag meldete „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ nicht beim Auswärtsspiel in Bochum zur Verfügung stehen.

Borussia Mönchengladbach: In der vergangenen Woche wurden die Profis Mamadou Doucoure, Joe Scally, Denis Zakaria und Keanan Bennetts positiv getestet.

FC Augsburg: Tomas Koubek hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Zudem hatten Reece Oxford, Niklas Dorsch und Daniel Klein vor dem Trainingsauftakt am Donnerstag einen unklaren Test und verblieben vorerst in häuslicher Isolation.

VfB Stuttgart: Der VfB Stuttgart ist bisher am härtesten getroffen. Mit Wahid Faghir, Silas Katompa Mvumpa, Naouirou Ahamada, Mateo Klimowicz und Konstantinos Mavropanos hat es gleich fünf Spieler mit positiven Tests erwischt. Letzterer hat sich allerdings mittlerweile freigetestet.

Arminia Bielefeld: Bei Arminia Bielefeld ist derzeit kein Coronafall bekannt.

SpVgg Greuther Fürth: Beim Bundesliga-Schlusslicht gibt es einen Coronafall, allerdings hat der Klub den Namen nicht bekannt gegeben.