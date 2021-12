Eine traurige Nachricht für den VfL Bochum! Ein Fan starb nur wenige Tage nach dem Derby gegen den BVB. Für die Hinterbliebenen gibt es eine Spendenaktion.

Eigentlich war das 1:1-Remis des VfL Bochum gegen Borussia Dortmund am 11. Dezember ein Feiertag für alle Bochumer Fans. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis trotzte dem großen Favoriten ein Unentschieden im heimischen Ruhrstadion ab – im ersten Liga-Derby gegen den BVB seit 2010. Doch: Es gab auch eine traurige Nachricht, die viel wichtiger als der Fußball ist. Ein VfL-Fan, der von allen nur "Mac" genannt wurde, erlag nach einem Verkehrsunfall seinen schweren Verletzungen.

Gerrit Starczewski, Regisseur von Pottoriginale, trauert um den verstorbenen Fan: "Er wurde leider nur 34 Jahre alt. Mac gehörte dem Fanklub Block Q-Supporters an und war einer der Mitbegründer der Fanfreundschaft mit Leicester City. Zum Derby hatte er erst kurzfristig eine Karte erhalten. Das 1:1 war für alle Bochumer natürlich furios. Während halb Bochum nach der Partie in der Innenstadt feierte, kam Mac tragischerweise bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Verletzungen waren so stark, dass die Maschinen nur wenige Tage später abgestellt wurden. Er wäre sonst für immer an das Bett gefesselt worden", erklärte der 35-Jährige gegenüber RevierSport.

"Mac hinterlässt eine Frau und ein kleines Kind. Seine Familie hatte gerade erst ein Haus gekauft, wo es natürlich hohe finanzielle Belastungen gibt. Deswegen haben seine Freunde von den Block Q-Supporters eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Familie zu unterstützen. Es sind schon über 20.000 Euro zusammengekommen – auch aus dem Ausland. Dazu kann ich nur sagen: In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Diese Solidarität gibt es nur im Fußball."

Starczewski hatte den Fan bei den persönlichen Begegnungen stets als hilfsbereiten, positiven Menschen wahrgenommen: "Er war Fan und Kritiker von Pottoriginale. Immer nett und ehrlich – ein echter Kumpel-Typ! Mac war ein bekanntes Gesicht der Bochumer Fanszene und ein echter VfL-er, der viele Spuren hinterlassen hat."

Hier geht es zur Spendenaktion.