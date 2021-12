Vor BVB-Derby: Bochum braucht die beste Saisonleistung

Die Spieler des VfL Bochum sind heiß auf das Ruhrderby gegen Borussia Dortmund. Benötigt wird nicht weniger als die beste Saisonleistung.

Am kommenden Samstag kommt es erstmals seit März 2010 wieder zum Ruhrderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Die Bochumer Spieler sind in jedem Fall heiß auf das Duell gegen den frisch-ausgeschiedenen Champions-League-Teilnehmer: „Wir merken, dass die ganze Stadt und alle Fans dem Derby entgegenfiebern. Jetzt haben wir die Möglichkeit in unserem Stadion ein Feuer zu entfachen“, sagt Bochums Kapitän Anthony Losilla. Auch sein Mitspieler Maxim Leitsch stimmt ihm zu: „Jeder hat Bock auf dieses Spiel. Jeder hat Bock, sich den Arsch aufzureißen, dass wir da etwas mitnehmen.“

Dass der BVB am Dienstag mit dem letzten Gruppenspiel in der Champions League noch ein weiteres Pflichtspiel absolvieren musste, sieht Losilla dabei nicht als Nachteil an. „Sie sind daran gewöhnt“, weiß der Franzose. „Sie wollen auf jeden Fall performen. Dass sie am Dienstag gewonnen haben, hat ihnen nochmal Kraft gegeben.“

Allerdings schwebt der VfL Bochum derzeit auf einer Erfolgswelle. Nach zwei Siegen in Folge ist die Elf von Trainer Thomas Reis auf Platz zehn geklettert und hat den Vorjahres-Vizemeister RB Leipzig überholt. Allerdings wissen die VfL-Spieler auch, dass Borussia Dortmund noch einmal eine andere Nummer ist. Losilla: „Gegen den BVB muss man alles besser machen. Die haben so viel Qualität, da müssen wir erst einmal stabil sein und wenig Räume geben. Die würden das sofort ausnutzen.“ Leitsch pflichtet bei: „Gegen Dortmund wirst du noch einmal anders bestraft. Die haben einen, der die Dinger eiskalt reinmacht. Die Qualität ist eine andere als bei Augsburg.“

Benötigt wird nicht weniger als die beste Saisonleistung. Losilla: „Motiviert sind wir auf jeden Fall. Gegen einen solchen Gegner kann man nur motiviert sein. Es wird in jedem Fall ein Spektakel und wir freuen uns drauf.“