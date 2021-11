Mit 16 Punkten aus 13 Spielen liegt der VfL Bochum voll im Soll. Daran hat die immer stabilere Defensive einen großen Anteil. In einer Statistik dominiert der VfL gar die ganze Liga.

Danilo Soares ist aktuell der einzige Spieler aus der Viererkette des VfL Bochum, der seit der Meistersaison auch im Oberhaus gesetzt ist. Maxim Leitsch war lange verletzt und sammelte beim 2:1 (0:0)-Sieg des VfL Bochum über den SC Freiburg die ersten Einsatzminuten seit dem ersten Spieltag. Armel Bella-Kotchap findet noch nicht zu seiner Form aus dem Vorjahr und muss sich hinter Erhan Masovic und Vasileios Lampropoulos anstellen. Auf Rechts hat aktuell Leihspieler Konstantinos Stafylidis die Nase vor Cristian Gamboa.

Wie wichtig Soares, der vor seiner Zeit beim VfL erst ein Bundesligaspiel bestritten hatte, für die Mannschaft ist, zeigt auch ein Blick auf die Zweikampfstatistik. Da belegt er ligaweit den ersten Platz. Satte 188 Duelle entschied der kampfstarke Brasilianer in 13 Spielen für sich, womit er Spieler wie Jude Bellingham (157 gewonnen Zweikämpfe, 12 Spiele) oder VfB Stuttgarts Abwehrkante Konstantinos Mavropanos (144/11) in den Schatten stellt.

Lucas Höler knapp hinter Soares, dann folgt Wataru Endo

Knapper wird es da schon im Vergleich zu Freiburgs Lucas Höler, dem er am Samstag gegenüber stand. Der gewann bis dato 183 Zweikämpfe in 13 Spielen und folgt in der Statistik auf Platz zwei, vor Stuttgarts Mittelfeldmotor Wataru Endo. Der Japaner steht für ein eher unspektakuläres Spiel, ist für den VfB aber enorm wichtig. Er verpasste ebenfalls noch keine einzige Partie und hat bisher 167 Zweikämpfe gewonnen.

Spektakel ist dann doch eher bei Soares zu finden. Der Brasilianer hat immer mal wieder ein Kabinettstückchen in petto und zählt obendrein zu den offensiv denkenden Linksverteidigern. In der abgelaufenen Saison bildete er mit Gerrit Holtmann auf der linken Seite ein starkes Duo. In der laufenden Runde gelang ihm zwar noch keine direkte Torbeteiligung, dennoch ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Soares´ Name auch in dieser Statistik auftaucht.