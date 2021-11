BVB-Sportdirektor Zorc: „Es ist ein harter Rückschlag“

Das Vorrunden-Aus in der Champions League trifft Borussia Dortmund in vielen Bereichen.

„Es ist nicht nur finanziell, sondern auch sportlich und auch vom Image ein Rückschlag. Das müssen wir ganz klar einräumen. In dieser Situation, aus Corona kommend - und wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen passiert -, da musst du in der Europa League schon sehr weit kommen, um das wirtschaftlich zu kompensieren. Es ist ein harter Rückschlag“, sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem 1:3 (0:2) bei Sporting Lissabon.





Der DFB-Pokal-Sieger hat durch die Niederlage sein erstes Saisonziel verpasst und spielt nach der Winterpause in der Europa League weiter. „Es ist ein bitterer Moment, das muss man so klar sagen. Wir sind in der Champions League gescheitert. Insbesondere nachdem wir die ersten beiden Spiele gewonnen haben, ist das einfach schwach. Es tut im Moment nur weh“, sagte Zorc.