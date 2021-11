Insgesamt 18 Spieler der Top-Teams aus dem Revier sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Wir haben geschaut, wie sie sich auf dem Weg zu den großen Turnieren schlagen.

Deutschland:

Bundestrainer Hansi Flick hat für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele unter anderem Julian Brandt und Marco Reus von Borussia Dortmund nominiert. Am Donnerstag hatte Deutschland in Wolfsburg Liechtenstein zu Gast und siegte fulminant mit 9:0. Reus spielte durch und traf sogar, Brandt kam nicht zum Einsatz. Am Sonntag (14.11.) tritt die deutsche Nationalmannschaft bei Armenien an. Deutschland ist als Gruppensieger bereits für die WM 2022 in Katar qualifiziert.

Deutschland U21:

Einen Tag später holte sich die U21 eine böse 0:4-Packung von Polen ab. Dabei spielte Malick Thiaw vom FC Schalke 04 durch. Armel Bella-Kotchap, Innenverteidiger des VfL Bochum, kam zur Halbzeit für Kölns Jan Thielmann rein. Ansgar Knauff spielte nicht. Am Dienstag (16.11) geht es gegen San Marino, den Letzten der Gruppe B. Deutschland ist Erster.

Deutschland U20:

Schalkes Mehmet Can Aydin wurde für die Deutsche U20 nominiert und musste im Freundschaftsspiel gegen Frankreich eine 2:3-Pleite hinnehmen. Dabei kam er nicht zum Einsatz. In der U20 Elite League geht es am Montag gegen Portugal.

Belgien:

Die Belgier griffen wieder auf das BVB-Trio Thorgan Hazard, Thomas Meunier und Axel Witsel zurück. Im ersten Spiel gegen Estland gab es einen 3:1-Sieg, wobei Hazard den Endstand markierte. Witsel spielte durch, Hazard und Meunier hatten nach etwas mehr als einer Stunde Feierabend. Belgien fährt ebenfalls zur WM. Am Dienstag reisen sie nach Wales.

Japan:

Am Donnerstag haben die Japaner einen wichtigen 1:0-Sieg im Vietnam geholt. Bochums Takuma Asano bekam etwas weniger als eine halbe Stunde Spielzeit, Schalkes Ko Itakura gar keine. Japan ist in der Asien-WM-Quali Dritter der Gruppe B. Am Dienstag geht es gegen den Oman.

England:

Jude Bellingham und die Three Lions besiegten Albanien klar mit 5:0, wobei das BVB-Talent nach 64 Minuten von der Bank kam. England liegt als Gruppenerster drei Punkte vor Polen. Am Montag (15.11.) geht es noch gegen San Marino. Die WM-Quali sollte als Formsache sein.

Niederlande:

Donyell Malen stand im Kader der Niederlande und spielte eine Halbzeit lang auf dem rechten Flügel. Gegen Montenegro reichte es trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2, weshalb die WM-Quali noch nicht sicher ist. Die Niederländer führen die Gruppe zwei Punkte vor der Türkei und Norwegen an. Am Dienstag geht es gegen die Norweger, die weiterhin auf den verletzten Erling Haaland verzichten müssen.

Schweiz:

Für die Eidgenossen läuft auch in dieser Länderspielpause Dortmunds Manuel Akanji auf. Am Freitag gab es gegen Europameister Italien ein hochdramatisches 1:1, wobei die Italiener kurz vor Schluss einen Elfmeter vergaben. Akanji spielte durch. Die Schweiz ist punktgleich mit Italien Gruppenzweiter. Am Montag geht es gegen Bulgarien.

Kroatien:

Marin Pongracic und seine Kroaten kannten mit Malta kein Erbarmen und siegten mit 7:1. Pongracic suchte man auf dem Aufstellungsbogen aber vergebens. Zwei Punkte hinter dem Tabellenführer Russland steht Kroatien an diesem Sonntagabend gegen eben jene Russen vor einem Endspiel.

Nordmazedonien:

Mit Schalkes Darko Churlinov in der Startelf gab es einen 5:0-Sieg in Armenien. Als Tabellenzweiter hinter Deutschland dürfen sie noch von der WM-Quali träumen. An diesem Sonntag geht es gegen Island.

Kosovo:

Die Kosovaren, ohne Chance auf die WM, verloren am Mittwoch im Freundschaftsspiel gegen Jordanien mit 0:2. Blendi Idrizi spielte nicht. In der WM-Quali wartet an diesem Sonntag Griechenland.

Russland U19:

Die russische U19 und Schalkes Yaroslav Mikhailov sind bis dato sehr erfolgreich. Beim 1:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Griechenland spielte er durch, beim 3:1-Erfolg im EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland bis kurz vor Schluss. Russland führt die Gruppe mit zwei Siegen aus zwei Spielen an. Am Dienstag geht es gegen die Färöer Inseln.