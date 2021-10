Heim-Startrekord: Effizienter BVB schlägt mutigen 1. FC Köln

Borussia Dortmund konnte sich am 10. Spieltag der Bundesliga mit 2:0 gegen den 1. FC Köln durchsetzen. Die Gäste waren gefährlicher, der BVB aber deutlich effizienter.

Ausgangslage: Nach drei gewonnenen Ligaspielen in Folge und einem 2:0-Erfolg über Ingolstadt im DFB-Pokal stand für Borussia Dortmund am 10. Spieltag ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln an. Die Domstädter, die gegen Stuttgart im Pokal ebenfalls mit 2:0 gewannen, erkämpften sich in der Liga zuletzt ein 2:2 gegen Bayer Leverkusen. Bei den Dortmundern kehrte Gregor Kobel zurück zwischen die Pfosten. Außerdem ersetzten Manuel Akanji, Thorgan Hazard und Marco Reus im Vergleich zum Pokalspiel Emre Can, Reinier und Steffen Tigges.

Köln mutig in der Anfangsphase: Die Elf von Steffen Baumgart zeigte schnell, dass sie sich im Signal Iduna Park vor 67.028 Zuschauern keineswegs verstecken wollte. Nach einer mutigen Anfangsphase belohnte sich der „Effzeh“ mit dem vermeintlich ersten Tor der Partie. Mark Uth setzte sich in halbrechter Position durch, zog in den Strafraum und verwandelte aus 15 Metern (15.). Bei der Ballmitnahme nutzte der Kölner allerdings die Hand – Glück für den BVB! Nur fünf Minuten später fasste sich Ondrej Duda fast von der Mittellinie ein Herz und versuchte Kobel zu überlupfen. Der BVB-Keeper lenkte den Ball gerade noch zur Ecke.

BVB-Führung kurz vor der Pause: Die Gäste spielten weiter gut mit und machten den Dortmundern das Leben schwer. Erst in der 25. Minute wurde es vor dem Tor von Timo Horn gefährlich. Kapitän Reus traf den Ball nach Hereingabe von Marius Wolf allerdings nicht richtig. Kurz darauf verpasste Reus erneut völlig frei im Zentrum. Diesmal war es Thomas Meunier, der den Ball scharf hereinbrachte (37.). Kurz vor der Pause machte es Hazard dann besser. Ein langer Schlag von Akanji landete kurz vor dem Strafraum auf dem Kopf von Julian Brandt, der für Jude Bellingham ablegte. Der junge Engländer bediente Hazard mit einer butterweichen Flanke, die der Belgier per Kopf zum 1:0 verwertete.

Köln drängt auf den Ausgleich: Auch in Durchgang zwei präsentierte sich Köln gefährlich. Kurz nach Wiederbeginn scheiterte Anthony Modeste im Zentrum gleich zwei Mal nach einer Flanke an Kobel (49./51.) Kurz darauf versuchte es der Stürmer, der mit zwei Doppelpacks im Rücken in die Partie ging, aus halbrechter Position mit Gewalt, doch erneut war Kobel zur Stelle.

Borussia Dortmund: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic (58. Tigges) - Meunier, Witsel, Bellingham, Wolf (70. Passlack), Brandt (87. Knauff) - T. Hazard (58. Malen), Reus. Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic (58. Tigges) - Meunier, Witsel, Bellingham, Wolf (70. Passlack), Brandt (87. Knauff) - T. Hazard (58. Malen), Reus. 1. FC Köln: T. Horn – Schmitz (81. Ehizibue), Kilian, Hübers (65. Czichos), Hector – Ljubicic (81. Schaub), Özcan, Duda (59. Kainz), Uth, Thielmann (65. Andersson) - Modeste. Tore: 1:0 Hazard (40.), 2:0 Tigges (63.). Gelbe Karten: Meunier, Bellingham – Schmitz, Hübers, Özcan. Schiedsrichter: Martin Petersen. Zuschauer: 67.028.

Tigges trifft aus dem Nichts: Nur eine Minute später stellte der BVB überraschend auf 2:0. Nach einem Eckball von Brandt setzte sich Tigges am ersten Pfosten ab und kam mit einem Kopfball in die lange Ecke zu einem ersten Bundesligatreffer. Dieser Treffer, der sich in den Minuten zuvor überhaupt nicht abzeichnete, brachte einen Bruch in das Kölner Spiel. Der BVB kam im Anschluss zu mehr Spielkontrolle und Abschlüssen. Am gefährlichsten wurde es nach einem Reus-Freistoß aus 18 Metern, den Horn parieren konnte (83.). Den Kölnern fiel nicht mehr viel ein. Somit blieb es beim 2:0.

Fazit: Dank gnadenloser Effizienz gewinnt Borussia Dortmund mit 2:0 gegen den 1. FC Köln. Es ist der sechste Heimsieg im sechsten Spiel und damit der beste Dortmunder Saisonstart vor heimischem Publikum. Die Gäste waren zwar das gefährlichere Team, hätten aber wohl noch eine Stunde weiterspielen können, ohne selbst zu treffen. Auf der Gegenseite gelang es dem BVB aus wenig sehr viel zu machen. Durch das erste Zu-Null-Spiel der Bundesliga-Saison bleibt Schwarz-Gelb Bayern-Verfolger Nummer eins mit einem Punkt Rückstand auf den Rekordmeister. Die Kölner rutschen auf den zehnten Platz.